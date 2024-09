Após Estrela da Casa, Katy Perry irá em outro programa da Globo; saiba qual

A cantora Katy Perry, que está no Brasil para se apresentar no festival Rock in Rio, vai participar de outro programa da Globo

Após fazer uma aparição no reality show 'Estrela da Casa', a cantora Katy Perry vai participar de outro programa da Globo antes de sua apresentação no festival Rock in Rio.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do F5, a famosa estará no 'Mais Você' desta sexta-feira, 20. A participação dela foi gravada nesta quarta-feira, 18, também nos Estúdios Globo, e foi comandada pela repórter Luiza Zveiter.

Durante a gravação, Katy Perry experimentou coxinha e pão de queijo, feitos com as famosas receitas de Ana Maria Braga. Além disso, e cantora ainda provou goiabada e pudim, sobremesas tipicamente brasileiras, que não existem nos Estados Unidos. Ainda segundo o colunista, em tom de brincadeira, ela levou uma marmita de presente com as delícias para seus familiares.

As participações de Katy na emissora foram facilitadas por causa de sua gravadora, a Universal Music, que tem contrato com a Globo para parceria durante o reality 'Estrela da Casa'. A artista não ganhou qualquer valor para participar dos programas.

Vale lembrar que a artista será a headliner do Rock in Rio nesta sexta-feira, 20. O show dela será transmitido ao vivo pela Globo, no Globoplay e no Multishow.

Saiba qual é o preço do brinco que Katy Perry usou no Estrela da Casa

A cantora Katy Perry virou assunto nas redes sociais com suas reações ao visitar a casa do reality show Estrela da Casa, da Globo. Porém, um detalhe chamou a atenção: o brinco que ela usou. A estrela apareceu com brincos prateados de uma marca brasileira.

O acessório em questão é da marca Usejoias em parceria com a Boldstrap. O brinco possui duas versões. Uma delas, a Pop Spike, é vendida por R$ 590. A outra, chamada Pop Piercing, pode ser adquirida por R$ 640. Para completar o visual, Perry usou um vestido da marca Magda Butrym, que é avaliado em R$ 8.540. Saiba mais!