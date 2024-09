Julio Andrade é indicado ao Emmy Internacional como Melhor Ator

O ator Julio Andrade celebrou a sua indicação ao prêmio Emmy Internacional na categoria de Melhor Ator pela série Betinho: No Fio da Navalha

O ator Julio Andrade está radiante com uma novidade em sua carreira. Ele foi indicado para a categoria de Melhor Ator do prêmio Emmy Internacional.

A indicação aconteceu por causa do seu personagem na série Betinho: No Fio da Navalha, do Globoplay. O artista contou que está empolgado com a indicação.

“Esta é a minha terceira e mais importante indicação no Emmy. Estou muito feliz! Esse projeto foi além do audiovisual, me ensinou sobre civilidade, cidadania e a compreensão de um Brasil profundo. Betinho e seu legado estão vivos! Interpretar o sociólogo ativista dos direitos humanos mais importante da história do Brasil foi o meu maior prêmio”, disse ele.

Julio Andrade com a esposa

O ator Julio Andrade fez uma rara aparição com sua esposa, Elen Clarice, em novembro de 2023. Os dois são discretos com a vida pessoal, mas foram flagrados lado a lado em um aeroporto no Rio de Janeiro.

Eles foram vistos caminhando com suas malas antes de uma viagem de avião. Na noite de terça-feira, 28, os dois marcaram presença em um evento de lançamento da série Betinho - No Fio da Navalha, do Globoplay, em um cinema no Rio de Janeiro.

Inclusive, o ator ficou emocionado no evento por causa de uma questão familiar. Na madrugada anterior, o sogro dele, pai de sua esposa, faleceu. Mesmo com a tristeza familiar, os dois foram ao evento e ele dedicou o trabalho ao sogro.

“Quero dedicar ao meu sogro. É um momento duro, mas ele queria fazer esse voo com Betinho hoje nesse dia tão especial para nós dois e para tanta gente. E eu fiz questão de vir para cá. Eu falei que tinha que estar com vocês”, disse ele no evento.

Elen Clarice também é atriz. Recentemente, ela atuou no filme Meu Nome é Gal. Ela e Julio são pais de um menino, Joaquim, de 8 anos.