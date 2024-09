Simone Biles poderia ter tirado o ouro de Rebeca Andrade. Entenda!

Novo documentário sobre Simone Biles revelou que a ginasta poderia ter tirado a medalha de ouro de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris

Recentemente, a Netflix lançou o documentário O Retorno de Simone Biles, sobre a trajetória de Simone Biles, famosa ginasta norte-americana. Um trecho da produção revelou que Simone poderia ter tirado a medalha de ouro de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris.

É possível ver Biles perguntando para Cecile Landi, treinadora do time dos Estados Unidos, se um recurso havia sido pedido sobre sua pontuação na apresentação do solo.

"Ele está perguntando?", perguntou Simone, se referindo ao marido de Cecile e co-técnico, Laurent. Landi respondeu: "Ele disse que sim". Laurent, então, falou com Landi em francês e ela disse a Biles: "Eles não enviaram".

Biles terminou com 0,033 pontos atrás de Rebeca e ficou com a medalha de prata na final individual feminina do solo. Se o recurso fosse aceito, a americana poderia ter ficado com a medalha de ouro.

Em sua conta no X (suspenso no Brasil), Simone Biles se pronunciou sobre o caso. "Honestamente, não é grande coisa para mim. Rebeca tinha um solo melhor, de qualquer maneira. É chato como não foi investigado, mas não estou brava com os resultados", escreveu ela.

Documentário pode ajudar Jordan Chiles

Jordan Chiles acredita que imagens do documentário de Simone Biles na Netflix podem ser a prova que a ginasta precisa para recuperar a medalha de bronze das Olimpíadas de Paris. A norte-americana perdeu o terceiro lugar após a romena Ana Barbosu entrar com um recurso.

Durante a competição pelo Solo Individual no dia 5 de agosto, Chiles recebeu inicialmente um somatório que a colocou em quinto lugar. No entanto, sua treinadora, Cecile Landi, rapidamente enviou uma contestação aos juízes para reavaliar a pontuação de dificuldade, o que a colocou à frente de duas ginastas romenas. Chiles chegou a receber a medalha de bronze na cerimônia de premiação.

Mas logo depois o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) decidiu que Landi havia se atrasado quatro segundos para entregar o inquérito e retirou o bronze da norte-americana. Porém, de acordo com documentos judiciais obtidos pela revista People, trechos da série O Retorno de Simone Biles capturadas em Paris podem provar que a treinadora de Chiles enviou o pedido de revisão a tempo.