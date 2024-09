Mãe de Raquel Brito defende estratégia da filha em A Fazenda 16: 'Menos falante'

Em entrevista à CARAS Brasil, Elisangela Brito comenta atitudes e possível estratégia de Raquel Brito em A Fazenda 16, reality da Record

Após o sucesso do baiano Davi Brito (22) no Big Brother Brasil 24, consagrado o grande campeão do reality show da TV Globo, agora é a vez da irmã do ex-motorista de aplicativo, Raquel Brito (23), tentar fazer história na Record. Ela está entre os 20 participantes de A Fazenda 16, concorrendo ao prêmio de R$ 2 milhões da nova edição. Torcendo muito pela peoa, que prometeu mostrar a que veio na sua breve apresentação, durante a estreia do programa, na última segunda-feira, 16, está sua mãe, Elisangela Brito (51). Em entrevista à CARAS Brasil, ela comenta os primeiros dias da filha no confinamento em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo. “Observadora", diz.

A matriarca revela possível estratégia da influenciadora digital. "Estou muito feliz, não é? Sabemos que os primeiros dias são de aprimoramento. Raquel é mais observadora e menos falante, justamente para quando agir, já ter toda a análise pronta”, destaca. “Ela é mais determinada em certas atitudes, e estamos acompanhando isso aqui. Acreditamos que, com o passar dos dias, conseguiremos ver melhor a Raquel alegre e de coração gigantesco”, completa Elisangela.

RAQUEL COGITA DESISTÊNCIA

Na noite da última quarta-feira, 18, terceiro dia de confinamento, Raquel enfrentou algumas dificuldades durante a prova que definiria o primeiro fazendeiro da temporada. Quem levou o cobiçado chapéu foi a atriz e cantora Julia Simoura (20).

Já na madrugada desta quinta-feira, 19, refletindo sobre sua situação, a influenciadora digital acabou desabafando sobre o desafio de estar longe da família. Ela confessou sentir muita saudade de casa e considerou a possibilidade de desistir do reality. “Esse dinheiro eu faço depois”, declarou Raquel, em lágrimas.

A irmã de Davi não conseguiu dormir e passou a noite organizando a sala e relendo o livro de regras do programa. “Estou sentindo que vai rolar uma covardia comigo. Só não sei o lado que vai vir. Deus, se eu não aguentar ficar aqui, dá um jeito de me tirar porque está passando do limite. Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça, velho? Jesus, protege a minha mãe”, pediu.