Irmã de Zé Felipe conhece o sobrinho recém-nascido, José Leonardo

Irmã de Zé Felipe, Jéssica Beatriz Costa vai até a mansão do cantor para conhecer o sobrinho recém-nascido, José Leonardo

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, que é filha de Leonardo, foi conhecer o sobrinho recém-nascido, José Leonardo, filho de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Na tarde desta quinta-feira, 19, ela visitou o bebê na mansão da família do irmão e ficou encantada.

Nas redes sociais, a loira mostrou uma foto com o sobrinho no colo e ao lado do seu filho, Noah, de 8 anos.

“Que Deus abençoe cada dia mais essa família tão amada que vocês estão construindo. Meu amor por vocês é enorme”, disse ela para o irmão e a cunhada. Então, ela completou: “Titia ama muito. Estou muito apaixonada”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

Leonardo curtiu o dia com o neto Noah

O cantor Leonardo curtiu o dia nesta quarta-feira, 18, com seu neto Noah, de 8 anos, filho de Jéssica Beatriz Costa. Ele recebeu o neto e a filha em sua mansão em Goiânia e posou para uma nova foto com eles.

Nas redes sociais, Jéssica compartilhou a foto que tirou ao lado do pai e do filho durante o encontro. “Meus amores”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Noah é fruto do antigo relacionamento de Jéssica com o ator Sandro Pedroso. Por sua vez, Jéssica Beatriz é fruto da antiga relação de Leonardo com Priscila Beatriz.

Além de Noah, Leonardo também é avô de Maria Sophia, de 13 anos, Maria Vitória, de 6 anos, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de quase 2 anos, e José Leonardo, de menos de um mês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

A barriga de Jéssica Beatriz Costa

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, que é filha do cantor Leonardo, surpreendeu os fãs ao mostrar o resultado de sua abdominoplastia. Ela fez a cirurgia plástica na barriga em dezembro de 2023 e já colocou a barriguinha para jogo em novas fotos nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, a estrela surgiu com o abdômen à mostra ao usar um top cropped branco e calça jeans de cintura baixa. Ali, ela revelou o resultado do procedimento e destacou sua barriga reta e a cintura fininha.