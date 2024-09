Jennifer Lopez quer se vingar de Ben Affleck expondo ‘decepções na cama’

Após divórcio confirmado, a cantora Jennifer Lopez parece ter um plano para se vingar do ex-marido depois de dois anos de casados

Parece que Jennifer Lopez não vai deixar o divorcio passar por isso mesmo e está determinada a se vingar de Ben Affleck! Após anunciar a separação do ator, a cantora estaria trabalhando em uma música para expor e ‘constranger’ o seu ex-marido.

De acordo com a In Touch Weekly, JLo e Ben, que se casaram em 2022, estão vivendo uma grande reviravolta:"Quando a situação estava boa entre eles, Lopez colocava as habilidades de Affleck na cama em um pedestal. Mas, passada a ilusão, ela está dizendo para todo mundo que, na verdade, ele era muito egoísta e simples", uma fonte do veículo declarou.

A nova música de Lopez deve ser totalmente diferente das antigas músicas que ela compunha para o seu mais projeto mais recente 'This Is Me... Now' — que veio acompanhado do documentário 'The Greatest Love Story Never Told' —, lançado no início deste ano. Affleck era quem estava à frente deste projeto: "Era ele quem tinha o controle", um insider da revista People relatou.

A cantora deseja compartilhar com o mundo as suas frustrações com Ben. Suas novas músicas deixarão de ser românticas e sensuais, como eram antes. "Ela está muito incomodada por ter escrito tantas letras sensuais sobre ele. Ela está pronta para escrever uma música de término, que irá tocar nas feridas dele e explorar todas as decepções que ele causou, incluindo na cama", o informante da In Touch acrescentou.

Segundo a fonte, escrever tem sido uma forma de JLo lidar com a tristeza após o fim do casamento: "É terapêutico. E ela gosta de saber que vai conseguir se vingar dele com esse constrangimento".

Ben Affleck teria organizado encontro surpresa com Jennifer Lopez

Será que o casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez tem volta? Um encontro entre as estrelas reacendeu os rumores de uma possível reconciliação entre o casal. Os dois foram flagrados almoçando juntos no último sábado, 14. O ex-casal foi visto de 'mãos dadas e trocando beijos durante o encontro, que aconteceu no Polo Lounge do Beverly Hills Hotel, de acordo com o Page Six. Essa é a primeira aparição dos dois juntos após divórcio.