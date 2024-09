Mila Carmo se despede de Família é Tudo e supera desafio: 'Tocada com o resultado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembra cenas marcantes e compartilha os desafios de interpretar Chantal em Família é Tudo

A atriz Mila Carmo tem vivido um momento especial em sua carreira com o papel de Chantal na novela Família é Tudo, da Globo, que está em sua reta final. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembra algumas das cenas mais marcantes, compartilha os desafios de interpretar sua personagem e comenta sobre a recepção do público e o apoio de seu marido, de 34 anos, em sua profissão.

Para Mila, uma das cenas mais emocionantes foi o momento em que sua personagem consola Lupita, interpretada por Daphne Bozaski. "A cena em que a Lupita chega ensopada e arrasada, depois de declarar seu amor ao Júpiter, e a Chantal, como de costume, a consola, foi muito bonita e delicada. A Daphne é uma atriz muito talentosa, e foi impossível não me emocionar junto. Depois, assistindo à cena, fiquei muito tocada com o resultado. Foi realmente muito especial!", disse a atriz, com carinho.

Quando questionada sobre o maior desafio de viver Chantal, Mila revela que o fato de a personagem transitar por ambientes tão distintos foi algo que exigiu bastante de sua interpretação. "Chantal flutua em vários núcleos diferentes. Enquanto vive a leveza e descontração da pensão, ela também está inserida em situações mais densas na produtora. Criar esse comportamento em relação a dois ambientes tão diferentes foi um desafio bem interessante", afirma. Para Mila, contracenar com atores experientes foi outro ponto marcante. "Foi assustador e, ao mesmo tempo, muito empolgante", completa.

Mila também não esconde que gosta de acompanhar a reação do público nas redes sociais. "Leio tudo! Isso é muito novo pra mim, e preciso saber como o público está recebendo meu trabalho", revela. A atriz admitiu que já se deparou com comentários maldosos, mas lida bem com as críticas. "Esbarrei em alguns comentários maldosos, sim, mas entendo que faz parte. Em geral, leio muita coisa positiva e carinhosa, que com certeza se sobressaem. Me sinto bastante acolhida pelos espectadores", disse, satisfeita com o carinho dos fãs.

Sobre sua vida pessoal, Mila conta que seu marido, de 34 anos, é um grande apoiador de sua carreira. "Nos casamos poucos meses antes do início das gravações e voltamos correndo da lua de mel para iniciar as preparações para o personagem. Criamos uma relação baseada no diálogo e na confiança", afirma. Mila ainda destaca a importância do apoio que recebe em casa. "Esse é o meu trabalho, é a profissão que escolhi pra minha vida, ele sabe disso e me apoia desde sempre. Tenho muita sorte de ter um parceiro que vibra com as minhas conquistas e participa de todas elas!", finaliza.