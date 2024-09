Viih Tube desabafa sobre dores na gestação: 'Exausta'

A digital influencer Viih Tube desabafou em suas redes sociais sobre as dores e o cansaço que está sentindo em sua segunda gravidez

Nesta quinta-feira, 19, Viih Tube usou as suas redes sociais para fazer um desabafo. A digital influencer comentou sobre dores e o cansaço em sua segunda gravidez. Casada com Eliezer, a famosa já é a mãe de Lua, de um ano, e está à espera de Ravi.

"Eu estou com muitas dores. Na gravidez da Lua, eu comecei a cansar com 36 semanas, entrando no nono mês sabe? Aí eu comecei a cansar e falei 'nossa, estou cansada de ser grávida'. Começou a doer um pouco mais, ciático, lombar, enfim... Mas agora eu estou com 30 semanas e eu estou exatamente igual na reta final da Lua, para parir", começou ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, Viih contou que decidiu tirar umas férias para descansar. "Gente do céu, tem mais dois meses ainda grávida e eu estou tão cansada que a minha cara está esboçando isso. Então, no momento eu estou gostando mais de trabalhar nos bastidores do que gravando porque eu estou exausta fisicamente. Mas está tudo bem também porque dessa vez eu me dei umas férias. Eu escolhi pegar o final da gestação e o comecinho do Ravi", disse.

Por fim, a famosa afirmou que desta vez escolheu ter ajuda desde o nascimento do bebê. "Eu queria me dar um tempo porque eu acho que quando ele nascer vai ser menos difícil do que foi da Lua porque eu já vou ter rede de apoio desde o início, já vou ter babá desde o início. Na Lua eu não tive. E no final da gestação eu quero curtir a Lua para que ela não sinta essa diferença tão grande. Na gravidez da Lua eu não tive férias. Até ela nascer eu estava trabalhando e quando ela nasceu eu continuei trablhando. Eu nunca tive férias, então me dei esse luxo agora", concluiu.

Viih Tube cancela compromissos

Na terça-feira, 17, Viih Tube contou aos seus seguidores que irá cancelar os próximos eventos de divulgação do livro Tô Grávida! O Que a Gente Faz Agora?, que ela escreveu em parceria com o marido Eliezer. A digital influencer revelou em seu Instagram Stories que precisará ficar de repouso por recomendação médica.

"Gente, vim trazer uma notícia não tão boa para a galera de Sorocaba e São José que estavam esperando o evento. Eu já começo falando que eu estou ótima, o Ravi está ótimo, está todo mundo bem. Não é nada sério, nada grave. Mas eu vou ter que cancelar os eventos", começou ela, que está grávida do segundo filho Ravi. Ela e Eliezer já são pais de Lua, de um ano.

Em seguida, a famosa deu mais detalhes do seu quadro de saúde. "Ontem, rolou em Campinas, foi maravilhoso. Eu já estava fazendo eventos mais intimistas, com todo mundo sentadinho, com menos pessoas para não ser tão cansativo. Como é em um lugar público, pode dar multidões e eu queria que fosse bem organizado. Eu queria fazer isso nas outras cidades, só que foi muito mais desgastante do que eu imaginava. Eu estou com o ciático inflamado, não é nada grave. Mas dói demais, são dores muito fortes. Retornei no meu médico hoje e ele falou 'Viih, é melhor você ficar em repouso absoluto. Você está com 30 semanas'. Ainda é cedo para eu começar ter dores tão fortes como eu estou tendo. Eu realmente esperava que eu fosse dar conta, mas a gente tem que ver os sinais do nosso corpo quando não está saudável".

Para concluir, Viih garantiu que está tudo bem com sua gestação, mas que é preciso seguir as recomendações médicas. "Nesse momento, eu sei que vai ser desgastante muito tempo na mesma posição, muitas horas no carro, muitas horas sentada. Meu médico pediu repouso absoluto e achou que os sinais que eu estou dando não são bons para o período que eu estou de gestação. Lembrando que está tudo bem, está tudo nornal, mas eu também não vou contra a recomendação médica", finalizou.