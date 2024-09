A cantora e ex-BBB Gabi Martins chamou a atenção ao ostentar seu corpaço ao curtir o dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro

Gabi Martins movimentou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, ao compartilhar alguns registros curtindo o dia em uma praia do Rio de Janeiro.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a cantora e ex-BBB ostenta suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni dourado enquanto renova o bronzeado e mergulha no mar. A loira ainda posou ao lado de alguns amigos.

"Curtindo meu DVD Essência nesse paraíso", escreveu Gabi na legenda, recebendo vários elogios. "Aí sabe ser diva", disse um seguidor. "Gabi acaba com nossos corações. Menina de ouro", escreveu outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "Deusa real", comentou mais uma. "Musa", afirmou uma admiradora.

Recentemente, a cantora respondeu o comentário de um fã que afirmou que ela estava "fazendo harmonização facial no off". Gabi garantiu que já exagerou nos procedimentos estéticos, mas agora faz apenas botox. "Gente, ele tem certeza que está falando de uma coisa que ele não sabe. Não faço harmonização no off, eu já fiz, vocês já viram o estrago que foi aquela vez, eu retirei tudo e não faço mais. Só faço botox hoje. Minha boca saiu tudo, tudo saiu. Eu tirei", garantiu.

Confira:

Gabi Martins posta cliques raros com a mãe e presta homenagem

No começo do mês, Gabi Martins usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Sua mãe, Maíra Martins, completou mais um ano de vida no dia 5 de setembro e ela fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil no Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 20 compartilhou várias fotos ao lado da aniversariante e rasgou elogios. "Dia da minha rainha, do amor da minha vida! Da mulher mais forte que eu conheço! Te amo demais mamãe! Você é minha luz, força, coragem, minha cara metade. Sou grata demais a Deus por ser sua filha!", disse ela. Veja a publicação!