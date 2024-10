Gabriela Spanic reencontra protagonistas de 'A Usurpadora'; veja antes e depois

Eterna Paola Bracho, a atriz Gabriela Spanic encantou os fãs brasileiros ao reencontrar dois atores do elenco de 'A Usurpadora'

Mesmo após 26 anos, a novela mexicana 'A Usurpadora' segue sendo um grande sucesso entre os telespectadores do Brasil. Exibida pela primeira vez no país em 1999, no SBT, a trama ainda é muito querida pelos fãs, que não esconderam a emoção ao descobrirem um encontro especial entre três atores do elenco.

Na última quarta-feira, 16, Marcelo Buquet, que interpretou o personagem Rodrigo Bracho, compartilhou em suas redes sociais uma foto icônica do reencontro com Gabriela Spanic, que viveu as gêmeas Paola Bracho e Paulina, e Fernando Colunga, o eterno Carlos Daniel.

Esbanjando alegria, o trio, que posou sorridente para a câmera, agitou uma legião de admiradores brasileiros. Buquet ainda resgatou cliques dos colegas de profissão na época da novela. "De 1998 para 2024. O tempo não se vai... O tempo vem!", escreveu ele na legenda.

A foto rapidamente ganhou diversos comentários carinhosos do público, incluindo os brasileiros. "Amo vocês! Maiores atores de toda a história da TV", declarou uma seguidora. "Amo esse trio, lindos e talentosos", disse outra. "O Brasil ama vocês!", destacou uma terceira.

Confira a foto do reencontro:

Gabriela Spanic lamenta a morte de atriz de A Usurpadora

A atriz Gabriela Spanic, que interpretou Paola e Paulina na novela A Usurpadora, fez questão de demonstrar a sua tristeza com a notícia da morte da atriz Jessica Jurado, que viveu a Patricia Bracho na mesma novela. Ela escreveu um recado comovente sobre a morte da colega de trabalho.

"Meu coração está triste porque nos deixou uma talentosa atriz que trabalhou comigo na novela A Usurpadora. Neste momento de profunda tristeza, quero apresentar minhas condolências a todos os familiares e amigos de Jéssica Jurado, e dizer que foi uma honra trabalhar com Jéssica em A Usurpadora, e que sempre lembrarei dela com muito carinho. Descanse em paz, Jéssica Jurado!", disse ela.

Jessica Jurado morreu aos 56 anos de idade na quarta-feira, 9, após sofrer uma parada cardíaca. Ela estava longe da TV desde que atuou na novela Entre El Amor Y El Ódio, de 2002. Na época, ela se mudou para os Estados Unidos e abandonou a carreira de atriz.