Gabriela Spanic lamenta a morte de atriz de A Usurpadora

Eterna intérprete de Paola e Paulina na novela A Usurpadora, Gabriela Spanic comove com recado após a morte de Jessica Jurado, que fez a Patricia Bracho

A atriz Gabriela Spanic, que interpretou Paola e Paulina na novela A Usurpadora, fez questão de demonstrar a sua tristeza com a notícia da morte da atrizJessica Jurado, que viveu a Patricia Bracho na mesma novela. Ela escreveu um recado comovente sobre a morte da colega de trabalho.

"Meu coração está triste porque nos deixou uma talentosa atriz que trabalhou comigo na novela A Usurpadora. Neste momento de profunda tristeza, quero apresentar minhas condolências a todos os familiares e amigos de Jéssica Jurado, e dizer que foi uma honra trabalhar com Jéssica em A Usurpadora, e que sempre lembrarei dela com muito carinho. Descanse em paz, Jéssica Jurado!", disse ela.

Jessica Jurado morreu aos 56 anos de idade na quarta-feira, 9, após sofrer uma parada cardíaca. Ela estava longe da TV desde que atuou na novela Entre El Amor Y El Ódio, de 2002. Na época, ela se mudou para os Estados Unidos e abandonou a carreira de atriz.

Gabriela Spanic também lamentou a morte de Silvio Santos

No dia 17 de agosto de 2024, Silvio Santos faleceu aos 93 anos em um hospital de São Paulo. Com a notícia de sua morte, muitas celebridades prestaram homenagens nas redes sociais. Entre elas, Gabriela Spanic, conhecida por seu papel icônico em ‘A Usurpadora’, emocionou seus seguidores ao fazer uma declaração sincera ao seu antigo patrão.

Apesar de não ter sido contratada oficialmente pelo SBT, Gabriela Spanic mantém uma profunda gratidão ao apresentador, que desempenhou um papel crucial em seu sucesso no Brasil. Além de 'A Usurpadora', outros títulos da artista também foram exibidos pela emissora do eterno dono do baú e a consolodiram como "queridinha do Brasil".

Aliás, Gabriela se tornou tão querida que a novela em que ela interpretou a eterna ‘Paola Bracho’ foi reprisada sete vezes e se tornou um clássico da emissora, apesar de agora estar disponível no streaming da Globo. Durante suas visitas ao Brasil, Spanic teve a oportunidade de se encontrar com o dono do canal e agadecer pelas oportunidades que ele lhe proporcionou.

Agora, Gabriela se despede com uma homenagem em seu perfil no Instagram: ““Eu te amo, Silvio. Sei que meu Senhor Jesus Cristo tem você aí em cima abraçado, obrigado por tanto e você estará sempre no meu coração e nos meus sentimentos. Minhas mais profundas condolências à sua família, ao SBT e ao Brasil. Eu te amo”, escreveu ela com um vídeo ao lado dele.