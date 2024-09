Fora da Record? Rodrigo Faro abre o jogo sobre futuro na emissora

Vai renovar? Rodrigo Faro falou abertamente sobre o seu futuro na Record TV. O contrato do apresentador se encerra no final deste ano

Rodrigo Faroabriu o jogo sobre a possibilidade de sair da Record TV. O contrato do apresentador com a emissora se encerra no final deste ano, mas ainda não se sabe se acontecerá uma renovação.

"Tenho uma relação muito legal com todos os canais, eu deixei amigos na Globo, eu fiquei muito feliz com o respeito que a Globo teve comigo em divulgar o filme. No SBT também, eu sou amigo de todos ali dentro", disse ele em entrevista à RedeTV! durante a coletiva de imprensa do filme Silvio, que conta a história de Silvio Santos (1930-2024).

Faro deixou claro que gostaria de seguir na emissora. "A gente não sabe o que vai acontecer... O meu contrato com a Record termina agora no final do ano. É óbvio que eu quero ficar, eu só deixo a Record no dia que a Record falar que não dá mais, aí sim eu vou sentar quem sabe com a Globo, com SBT, quem sabe com a Band, com qualquer emissora. Mas, enquanto eu tiver contrato com a Record, eu não falo de novos trabalhos, de novas possibilidades, eu acho que nem é legal", ressaltou.

Rodrigo Faro revela por que aceitou viver Silvio Santos em filme

O filme sobre a trajetória do maior ícone da televisão brasileira, Silvio Santos, chega aos cinemas de todo o país no dia 12 de setembro. A produção é estrelada por Rodrigo Faro, que relembrou o receio que teve ao aceitar o desafio de interpretar o dono do SBT na telona.

"O maior desafio profissional da minha vida. Inicialmente, eu não aceitaria, mas quis falar com ele e ele foi extremamente carinhoso e generoso, me recebeu no camarim e disse que só responderia no palco do programa. Aí o resto acho que todo mundo já sabe o que aconteceu. Só fiz o filme por causa dele, porque ele gostou da ideia, me deu força, me ajudou muito. Queria fazer essa homenagem", disse ao portal Quem. Saiba mais!