O filme sobre a trajetória de Silvio Santos estreia nos cinemas de todo o país no dia 12 de setembro e é estrelado por Rodrigo Faro

O filme sobre a trajetória do maior ícone da televisão brasileira, Silvio Santos, chega aos cinemas de todo o país no dia 12 de setembro. A produção é estrelada por Rodrigo Faro, que relembrou o receio que teve ao aceitar o desafio de interpretar o dono do SBT na telona.

"O maior desafio profissional da minha vida. Inicialmente, eu não aceitaria, mas quis falar com ele e ele foi extremamente carinhoso e generoso, me recebeu no camarim e disse que só responderia no palco do programa. Aí o resto acho que todo mundo já sabe o que aconteceu. Só fiz o filme por causa dele, porque ele gostou da ideia, me deu força, me ajudou muito. Queria fazer essa homenagem", disse ao portal Quem.

Ele lamentou que a produção tenha chegado ao público somente após a morte do dono do SBT, mas comemorou a oportunidade de homenagear o comunicador nas telonas. "Acho que as pessoas que fazem parte da nossa vida, marcam a história. Pessoas que levam tanta alegria para a gente, como o Silvio, têm que ser homenageadas em vida. Queria muito que ele tivesse assistido a esse filme, mas Deus não quis assim. Essa estreia estava marcada desde janeiro, mas Deus quis escrever essa história, que esse filme virasse então uma grande homenagem para um cara que faz parte da minha vida, da vida de todo o brasileiro", detalhou.

Bastidores

O filme promete mostrar os bastidores da vida do apresentador, incluindo o momento em que ele foi sequestrado em 2001 e outros momentos de sua vida profissional e pessoal. Vale lembrar que Silvio Santos aprovou a escalação de Faro para interpretá-lo na telona.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o ator Johnnas Oliva, responsável por viver Fernando, homem invadiu mansão de Silvio Santos no Morumbi, revelou como se preparou para viver o personagem.