De biquíni, Deborah Secco curte piscina em dia nublado no RJ

A atriz Deborah Secco, de 45 anos, compartilha momento de lazer nesta segunda-feira, 7, após a primeira aparição pública com o namorado, Dudu Borges

A atriz Deborah Secco, de 45 anos, compartilhou, nesta segunda-feira, 7, um vídeo, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, curtindo uma piscina. No registro, a famosa aparece no momento de lazer usando um biquíni preto. Pela imagem, dá para perceber que a artista não hesitou em dar um mergulhar mesmo com o tempo nublado no Rio de Janeiro.

O dia de descanso, inclusive, acontece após a primeira aparição pública de Deborah com o novo namorado , o produtor, compositor e multi-instrumentista Dudu Borges, de 41 anos.

Na ocasião, os dois foram vistos no show de 20 anos da dupla sertaneja Jorge & Mateus, que rolou no estádio do Pacaembu, em São Paulo, na noite do último sábado, 5.

O relacionamento é o primeiro oficial da atriz desde o fim do casamento em 2024 com Hugo Moura, pai de sua filha, Maria Flor, de nove anos.

Deborah Secco curte dia de piscina nesta segunda-feira, 7 pic.twitter.com/4kUVsAtvFg — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 7, 2025

Deborah Secco detalha a vida amorosa

Recentemente, Deborah Secco decidiu fezer algumas revelações sobre sua vida amorosa durante o podcast WOWCast.

"Sou uma pessoa que sempre me apaixonei. Nunca peguei por pegar. Sempre peguei e no dia seguinte queria casar e ter filho. Terminava o beijo, já tinha o nome das crianças. Eu nunca tive medo de ser quem eu sou, sendo bom ou ruim. Teve coisas que eu fiz que, claro, foram ruins para mim, mas eu as fiz, não nego quem eu sou. Aprendi com meus erros e sei que vou errar daqui em diante, não sou perfeita", começou,

E continuou: "Para mim, Deborah, sempre funcionou em uma temática intensa. Eu me apaixonava perdidamente. Para mim, nunca funcionou de se envolver com alguém sem sentimento. Eu namorei com todos os homens que eu tive relação sexual. Não sei se eles me namoraram, mas eu namorei com eles de forma profunda e querendo uma vida inteira junto. Não consigo ser do momento e fugaz, sou da paixão".Confira!

