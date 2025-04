Mãe de três, Virginia Fonseca ostenta abdômen sarado de biquíni

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca postou uma foto em que aparece de biquíni e ostentou seu abdômen sarado, mesmo sendo mãe de três filhos

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 7, a digital influencer publicou uma foto em que aparece usando um biquíni laranja. "Bora de sauna", escreveu ela.

O abdômen trincado de Virginia sempre impressiona os internautas, principalmente pelo fato dela ser mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses, frutos do seu relacionamento com Zé Felipe.

É importante ressaltar que após o nascimento do caçula, a famosa se dedicou ainda mais aos exercícios físicos e também aderiu a uma dieta super restritiva, composta principalmente por ovos, para recuperar a boa forma.

Homenagem

Zé Felipe usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Virginia Fonseca, que completou 26 anos de vida no domingo, 6.

Em seu perfil oficial, o cantor compartilhou uma sequência de cliques em que aparece com a amada e os três filhos deles, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses, e escreveu uma mensagem.

"Linda, hoje é teu dia! Obrigado por nossos filhos abençoados e por tudo o que somos juntos. Eu amo você, Virginia! Feliz aniversário, minha gata", escreveu Zé Felipe na legenda da publicação.

Virginia ainda ganhou uma festa de aniversário surpresa no último sábado, 5, com o tema do filme Sherek. "Sobre ontem: recebi uma festa surpresa cheia de amor e carinho!! Muito grata por tudo e por todos os envolvidos, vocês são especiais na minha vida, amo vocês muito!! (Faltando pessoas no carrossel, mas estão no meu coração)", contou a influenciadora digital ao postar as fotos.

A influencer Virginia Fonseca completou 26 anos no domingo, 6, e recebeu o carinho especial de fãs que foram vê-la no condomínio onde mora, em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Isso porque um grupo de crianças se reuniu na caçamba de uma picape e foi procurá-la pela região.

