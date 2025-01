Fernanda Vasconcellos revela motivo de sua saída da TV Globo

Longe das novelas desde 2016, a atriz Fernanda Vasconcellos abriu o coração ao falar sobre a decisão de sair da TV Globo: 'Coragem'

A atriz Fernanda Vasconcellos abriu o coração ao falar sobre sua saída da TV Globo. A artista, que foi destaque em novelas de sucesso da emissora, contou que sua maior motivação para deixar o canal foi a vontade de experimentar personagens novos.

Em entrevista ao site 'Splash', do UOL, Fernanda explicou que decidiu se reinventar após interpretar uma série de ‘mocinhas’ nos folhetins da Globo. "Eu percebi que estava experimentando personagens parecidos. Eu precisava dar uma mexida. Precisamos fazer por nós mesmos", iniciou ela.

"Foi um ato de coragem, tenho certeza. Ninguém estava fazendo esse movimento [de deixar a TV] na época", completou a atriz. Com a saída da emissora, Fernanda Vasconcellos expandiu sua carreira em séries e filmes, como '3%', da Netflix.

"Eu já tinha entendido como funcionava a novela e queria fazer cinema, séries, dar uma 'circulada'. Também queria que novas pessoas conhecessem o meu trabalho", comentou ela. Apesar da mudança de plataforma e personagens, a atriz ressaltou sua felicidade em ter interpretado mocinhas na TV.

Nos últimos anos, Fernanda Vasconcellos deu uma pausa em sua carreira profissional para cuidar do filho, Romeo, fruto do casamento com o também ator Cássio Reis. Após o período de descanso, em 2024, a artista retornou aos palcos ao lado de Ana Beatriz Nogueira na peça 'Sra. Klein'.

Vale lembrar que sua última participação nas novelas foi em 2016, quando atuou em 'Haja Coração'. Além do folhetim, ela também esteve em grandes sucessos como 'Malhação' (2005), 'A Vida da Gente' (2011) e 'Páginas da Vida' (2006).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

Cássio Reis curte 'vale night' com Fernanda Vasconcellos

No último sábado, 18, o ator Cássio Reis encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique ao lado de sua esposa, a atriz Fernanda Vasconcellos. Os pais de Romeo, de dois anos, ganharam um vale night e posaram juntos em um restaurante.

Na imagem, Cássio aparece usando uma camisa branca e uma calça preta. Já Fernanda optou por um vestido preto. Ao publicar a imagem no feed do Instagram, o ator se declarou para a amada; confira detalhes!

Leia também: Ele cresceu! Cássio Reis celebra aniversário do filho com Danielle Winits