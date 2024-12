Ele cresceu! Cássio Reis celebra aniversário do filho com Danielle Winits

O ator Cássio Reis prestou uma homenagem especial de aniversário ao filho mais velho, fruto da antiga relação com Danielle Winits

Cássio Reis iniciou o dia em clima de festa! Por meio das redes sociais, o ator compartilhou uma homenagem bastante especial para o filho mais velho, Noah, que completa 17 anos de vida nesta quinta-feira, 19. O jovem é fruto de sua antiga relação com a atriz Danielle Winits.

Em seu Instagram oficial, Cássio publicou uma sequência de fotos ao lado do primogênito, incluindo registros de quando ele ainda era criança. "17 momentos em 17 anos! Te amo Noah! Feliz aniversário! Feliz vida e muita saúde, meu parceirão!", declarou o ator na legenda.

A postagem rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que também deixaram mensagens carinhosas de felicitações ao aniversariante do dia. O jovem, inclusive, vive uma vida discreta e costuma fazer raras aparições nas redes sociais dos pais.

"Lindo! Parabéns, Noah! Que Deus ilumine sempre seus caminhos. Muita saúde e prosperidade", desejou uma seguidora. "Viva, Noah, felicidades para seu filhote", disse outra. "Que linda a amizade de vocês! Você é um paizão", escreveu uma terceira.

Vale lembrar que além de Noah, Cássio Reis também é pai do pequeno Romeo, de 2 anos, fruto de seu atual casamento com a atriz Fernanda Vasconcellos. Já Danielle Winits é mãe do caçula Guy, de 13 anos, de sua antiga relação com o ator Jonatas Faro.

Danielle Winits ganha homenagem do filho em data especial

Recentemente, Danielle Winits completou 51 anos de vida e foi surpreendida com uma homenagem bastante especial do filho mais velho, Noah Reis, que fez questão de destacar o quanto a admira.

Por meio das redes sociais, o primogênito da artista publicou uma foto ao lado da aniversariante do dia em celebração ao início de seu novo ciclo e se declarou. "Dia da minha melhor amiga, companheira e conselheira de vida. Obrigado por tudo, mãe. Você me inspira e me encanta cada dia mais sendo essa pessoa incrível que você é!", escreveu Noah em um trecho da legenda; confira o registro!

