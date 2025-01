Cássio Reis curte 'vale night' com Fernanda Vasconcellos: 'Te amo'

O ator Cássio Reis postou uma foto ao lado da esposa, a atriz Fernanda Vasconcellos, e se declarou para a amada nas redes sociais

O ator Cássio Reis encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 18, ao compartilhar um clique ao lado de sua esposa, a atriz Fernanda Vasconcellos.

Os pais de Romeo, de dois anos, ganharam um vale night e posaram juntos em um restaurante. Na imagem, Cássio aparece usando uma camisa branca e uma calça preta. Já Fernanda optou por um vestido preto.

Ao publicar a imagem no feed do Instagram, o ator se declarou para a amada. "De ontem, hoje e sempre… te amo, Fernanda Vasconcellos", escreveu Cássio na legenda da publicação. Os fãs elogiaram o casal. "Lindos são eles", disse uma seguidora. "Casal lindo", escreveu outra. "Lindos e talentosos", falou uma fã.

Em setembro do ano passado, Fernanda completou 40 anos e ganhou uma bela homenagem do marido nas redes sociais. "Feliz aniversário, Fernanda. Você faz todos os momentos serem melhores, as lembranças com você são as que aceleram meu coração. Que sorte partilhar a vida contigo e poder te celebrar diariamente. Desejo os melhores dias nesse novo ciclo com saúde e muitos sorrisos. Eu te amo em todos os momentos", disse Cássio.

Fora da TV, Fernanda Vasconcellos confessa medo de ser esquecida

A atriz Fernanda Vasconcellos decidiu abrir o coração sobre estar fora das novelas há oito anos. A artista, que integrou o elenco de Haja Coração em 2016, tem priorizado os cuidados com o filho, Romeo. Embora a famosa esteja no filme Jardim dos Girassóis, a veterana confessou que sente falta dos folhetins e que teve medo de ser esquecida por estar fora da TV.

"Desde que o Romeo nasceu, entendi que, nestes primeiros anos, ele precisa mais de mim e eu preciso mais dele. Voltar ao trabalho tem sido um processo devagar e respeitoso. Tive medo de ser esquecida, mas tudo foi caminhando: surgiu uma peça, um prêmio, agora o lançamento de um filme", contou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo. Saiba mais!

