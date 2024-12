Afastado da televisão há mais de um ano, o apresentador Faustão voltou às redes sociais para declarar admiração por Boni em seu aniversário

Longe das telinhas desde maio de 2023, o apresentador Faustão deixou os internautas emocionados ao fazer rara aparição em vídeo publicado nas redes sociais. Fausto Silva gravou um vídeo declarando sua admiração ao ex-diretor da TV Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que completou 89 anos de idade no dia 30 de novembro.

No registro, o apresentador destacou a importância de Boni para a televisão brasileira. "Olha nós aqui, para comemorar 8.9 dessa figuraça. Mais ainda, agora à caminho dos noventinha. Cada vez mais lúcido, com vitalidade absurda. Eu não vou falar de histórias dele, das viagens, como uma vez ele e Sérgio Mendes quase saíram na porrada com um sommelier em um restaurante em Paris. Não vou falar de outras coisas como essas aqui", relembrou.

"Prefiro falar de um cara que, durante a vida inteira, todo mundo sempre lembrou como gênio da publicidade, do rádio, da televisão, o homem que foi o divisor de águas na história da televisão. Só que, dentro de toda essa caminhada, sempre teve espaço para ajudar as pessoas. De todo o tipo. Recomendando remédios, sempre com o anuário atualizado na mesa, recomendando médicos, acalmando as pessoas com seus problemas de saúde, e principalmente resolvendo problemas de todo o tipo. Na hora em que a pessoa mais precisa, seja ela quem for, principalmente os mais necessitados - e durante todo o tempo em que ele foi o chefão na Globo", declarou Faustão.

Na sequência, o comunicador seguiu enfatizando as qualidades de Boni. "Para um cara como eu, que enfrentou um transplante de coração, conhecer o ser humano José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, é outra categoria. Mesmo para mim, que estou há mais de 45 anos convivendo com ele. A verdade é que ele nos surpreende até nessa hora. E mesmo nessa intensa convivência ele nos surpreende. Nos ajudando de todos os aspectos. Por isso que só mesmo um cara como o Boni poderia chegar abençoado pelos Deuses a essa idade com tanta vitalidade e energia, e principalmente se preparando para o futuro, para os noventa, para os cem. Para quem convive com ele, o ser humano Boni é infinitamente melhor do que o profissional que revolucionou a publicidade, o rádio, a televisão. Ele sim, é primeiro e único nessa área", finalizou.

Em seu perfil oficial no Instagram, Boni compartilhou o vídeo que recebeu do amigo e agradeceu pelo carinho. "Essa fera!! O gigante @faustosilvaofcial também enviou seu recado para os 89 anos do Boni. Muito obrigado, Fausto!", escreveu na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (Boni) (@oladobdeboni)

Faustão recusa homenagem de Luciano Huck na Globo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi convidado a ir ao palco do Domingão com Huck, da Globo, mas recusou. Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, do portal F5, a ideia era que ele fosse ao programa dominical para ser homenageado por Luciano Huck, seu sucessor no comando. Entenda o motivo da recusa.