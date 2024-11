Faustão recusa homenagem de Luciano Huck na Globo. Saiba o motivo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi convidado a ir ao palco do Domingão com Huck, da Globo, mas recusou. Saiba o motivo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi convidado a ir ao palco do Domingão com Huck, da Globo, mas recusou. Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, do portal F5, a ideia era que ele fosse ao programa dominical para ser homenageado por Luciano Huck, seu sucessor no comando.

O apresentador agradeceu a iniciativa, mas disse que ainda não se sente preparado para ir ao palco do Domingão, da Globo. A ideia da produção era homenagear o apresentador que antecedeu Huck em um especial neste fim de ano. No entanto, a pedido do veterano, sua participação foi adiada e deve acontecer apenas em 2025.

Vale lembrar que o Domingão do Faustão foi exibido aos domingos, de 1989 a 2021. Faustão saiu da Globo de forma repentina e sem uma despedida. Ele deixou a emissora para cuidar da saúde e foi substituído por Tiago Leifert no comando da Super Dança dos Famosos. Logo depois, o programa dele foi encerrado e substituído pelo Domingão com Huck. Após sair da Globo, Fausto Silva foi para a Band, na qual ficou até agosto de 2023.

Em agosto de 2023, Fausto realizou um transplante de coração e se recuperou bem. Meses depois, em fevereiro de 2024, o comunicador voltou a ser operado para um transplante de rim. Atualmente, ele está longe da TV para se recuperar plenamente.

'Cada dia ele pode fazer um pouco mais', diz João Silva sobre Faustão

Recentemente, o apresentador João Silva deu detalhes sobre a saúde do pai. Segundo ele, o veterano está se recuperando bem, mas ainda não retomou a rotina de antes dos procedimentos médicos.

"Ele está bem e melhorando. É sobre evolução. Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo. Perfeito ele não está, nem vivendo da forma que ele gostaria de estar vivendo, fazendo tudo o que gostaria, mas cada dia ele pode fazer um pouco mais. Essa é grande alegria do processo", disse ele ao site Quem.

