Faustão reaparece na Globo para homenagear Silvio Santos

O apresentador Faustão gravou entrevista inédita para o Fantástica em homenagem ao comunicador Silvio Santos

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, gravou uma entrevista inédita para o programa Fantástico, da Globo, para homenagear o comunicador Silvio Santos(1930-2024). Ele foi entrevistado pela repórter Renata Ceribelli para relembrar a importância do dono do SBT para o mundo da comunicação brasileira.

Em um trecho da conversa, Faustão disse o que admira em Silvio. “A vitalidade e a energia para todos os tropeços da vida”, afirmou. Além disso, ele também falou sobre a sua própria saúde após enfrentar dois transplantes de órgãos no último ano.

Vale lembrar que Faustão chegou a ir ao mesmo hospital onde Silvio Santos estava poucos dias antes da morte do dono do SBT, já que também faz tratamento no local.

O apresentador veterano saiu da Globo em 2021, após mais de 30 anos de trabalho na emissora.

Faustão no aniversário da esposa

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, surpreendeu ao ser fotografado em um evento familiar. Na noite de 27 de junho de 2024, o comunicador fez questão de participar da festa de aniversário de sua esposa, Luciana Cardoso, após enfrentar dois transplantes de órgãos.

O astro apareceu sorridente e ao lado de sua família durante a festa. Ele foi fotografado ao lado da esposa e também dos filhos, João Guilherme e Rodrigo.

