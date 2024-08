Faustão é hospitalizado em São Paulo e esposa tranquiliza os fãs

Os apresentadores Faustão e Silvio Santos estão internados no mesmo hospital na cidade de São Paulo

O apresentador Faustão foi internado em um hospital de São Paulo na última quinta-feira, 15. De acordo com o site F5, do Jornal Folha de S. Paulo, ele hospitalizado para seguir com sua rotina de tratamento por ser transplantado.

A esposa dele, Luciana Cardoso, falou com a equipe do site F5 e tranquilizou a todos. “Ele vai duas vezes por semana. Tudo conforme a rotina dele”, contou ela.

A publicação ainda informou que Faustão ficou em uma ala hospitalizar próxima de onde está o apresentador Silvio Santos, que está em tratamento desde o início de agosto.

Vale lembrar que Faustão fez dois transplantes de órgãos nos últimos tempos. Em agosto de 2023, ele realizou um transplante de coração. E, em fevereiro de 2024, ele foi operado para um transplante de rim.

Silvio Santos está internado desde o início do mês

O apresentador Silvio Santos segue hospitalizado em São Paulo. O comunicador foi internado no dia 1º de agosto e segue em tratamento sob os cuidados médicos.

De acordo com o site da Quem, a equipe do SBT informou que ele está se recuperando. “Está bem, ainda no hospital, mas bem”, declararam.

Em julho, Santos também foi levado ao hospital para o tratamento de um quadro de H1N1 e chegou a receber alta hospitalar. Porém, em agosto, ele retornou ao centro médico para mais exames e ficou internado.

Inclusive, o SBT negou os rumores de que o quadro de saúde dele seria grave. "O SBT informa que ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde. Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação. Atenciosamente, Assessoria de Comunicação", escreveram.