Famosos lamentam morte do ator Emiliano Queiroz: 'Artista gigante'

Nas redes sociais, vários artistas prestaram homenagens ao ator Emiliano Queiroz, que morreu nesta sexta-feira (4), aos 88 anos

O ator Emiliano Queiroz morreu nesta sexta-feira, 4, aos 88 anos. Segundo o jornal O Globo, ele ficou 10 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro devido a problemas no coração e colocou três stents. A causa da morte foi uma parada cardíaca.

Nas redes sociais, vários artistas se manifestaram e prestaram homenagens a Emiliano, que atuou em várias novelas e marcou seu nome na história da dramaturgia brasileira. Além disso, muitos relembraram sua atuação em 'O Bem-Amado', que ele interpretou seu personagem mais icônico: Dirceu Borboleta.

Confira as homenagens:

Patricia Pillar:"O grande e mais que querido Emiliano Queiroz nos deixou. Quanta dignidade e delicadeza em um homem só, filho de uma professora e um ourives! Seus personagens eram como bordados feitos à mão e, ponto por ponto, me encantavam a cada aparição. Foram mais de 300 personagens entre teatro, cinema e TV. Fiquei apaixonada por seu trabalho como Dirceu Borboleta, em O Bem-Amado, e nunca mais tirei os olhos e o coração desse artista gigante. Que esteja em paz! Um abraço carinhoso a seus familiares, amigos e fãs", disse a atriz.

Miguel Falabella: "Receba nosso aplauso por sua linda carreira, querido Emiliano. Descanse em paz!", escreveu o ator.

Luciano Szafir: "Hoje nos despedimos do grande ator Emiliano Queiroz, cuja trajetória foi marcada por personagens inesquecíveis na TV, teatro e cinema brasileiro... Descanse em paz, Emiliano, e obrigado por compartilhar seu talento conosco", disse o famoso.

Mouhamed Harfouch:"Obrigado por tanto querido Emiliano Queiroz! Meus sentimentos aos familiares, amigos, e fãs", falou o ator.

Lucio Mauro Filho: "Nosso amado Emiliano Queiroz partiu para o outro plano, deixando uma saudade instantânea. Um dos grandes atores do nosso país, com quem tive a honra de dividir a cena em "Lisbela e o Prisioneiro", rodando o Brasil em farras inesquecíveis! Vê-lo no palco aos 86 anos, brilhando como sempre, foi uma das últimas grandes emoções que vivi dentro de um teatro. Obrigado mestre Emiliano por tanta coisa linda que você sempre me proporcionou. Descansa em paz!", escreveu o artista.

Beth Goulart:"Mais uma perda para todos nós, o grande ator Emiliano Queiroz partiu hoje aos 88 anos. Com uma longa carreira de mais de 70 anos dedicados ao ofício da interpretação, deixa um enorme legado artístico ao nosso país. Nosso amado “Dirceu borboleta” voou para novas dimensões de existência. Que Deus te abençoe e te receba em sua infinita luz e amor. Meus sentimentos para toda a família", falou a atriz.

Leticia Sabatella: "Ah! Emiliano! Sorriso gigante e genialidade! Generoso colega! Exemplo! Companheirinho desde Irmãos Coragem (segunda versão), Hoje É Dia de Maria! Nosso Último Abraço foi pra te homenagear! Obrigada! Viva pra Sempre! Amo-te, ídolo!", escreveu a atriz.

