Emiliano Queiroz: Relembre trajetória artística do ator na televisão

Atuando em mais de 60 peças teatrais e 70 produções televisivas, Emiliano Queiroz é um marco na dramaturgia brasileira; relembre a carreira do artista

Falecido na manhã desta sexta-feira, 4, o ator Emiliano Queiroz deixou um importante legado no mundo da atuação, marcado por suas contribuições no teatro e na televisão. Trabalhando desde os 8 anos de idade com rádio e teatro, o artista atuou em mais de 60 peças teatrais e participou de cerca de 70 produções televisivas, incluindo novelas, minisséries e especiais. Relembre sua trajetória artística.

O famoso esteve nos elencos de O Bem-Amado, Roque Santeiro, Bebê a bordo, Top Model, Hilda Furacão, Alma Gêmea, Passione, Haja Coração, Senhora do Destino, Éramos Seis e muito mais.

Alguns papéis de Emiliano Queiroz marcaram não apenas sua carreira, mas também a história da dramaturgia no Brasil. Entre eles, o personagem Dirceu Borboleta, de O Bem-Amado, cuja interpretação icônica ficou famosa pelo nervosismo ao mexer as mãos e a gagueira compulsiva.

Outro destaque foi o vilão nazista Hans Stauben, de O Sheik de Agadir, papel que provocou reações tão fortes que, em 1966, o ator chegou a ser agredido nas ruas por conta de sua atuação. “O povo me odiava. Eu havia assassinado o personagem do Cláudio Marzo no capítulo da noite anterior, e a coisa já começava a ficar braba na rua. Os caras passavam de táxi ou de ônibus e gritavam: ‘Assassino!’. Na manhã seguinte, uma mulher deu com a sombrinha na minha cabeça”, relatou em entrevista à TV Globo.

Outro marco na carreira de Emiliano foi o personagem Juca Cipó, da primeira versão de Irmãos Coragem. “Eu vinha fazendo uma série de vilões, e o Juca era mais um vilão, então resolvi torcer o personagem. Ela me deu força e o tornei muito engraçado, apesar de ele ser mau. E o personagem ganhou muita popularidade com as crianças”, disse o artista à emissora.

Além disso, o trabalho mais recente dele na televisão foi uma participação na novela Além da Ilusão, em 2022. Ele se preparava para voltar aos palcos em janeiro de 2025.

Vale destacar, também, que a potência artística de Emiliano Queiroz é tão grande que o artista recebeu o Kikito de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado por uma participação de três minutos no filme Stelinha de Miguel Faria Jr.

A morte de Emiliano Queiroz

O ator Emiliano Queiroz faleceu aos 88 anos de idade nesta sexta-feira, 4. De acordo com o Jornal O Globo, ele ficou 10 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro por causa de problemas no coração e colocou três stents. A causa da morte dele foi uma parada cardíaca.

Um amigo dele, o produtor teatral Eduardo Barata, informou que Emiliano teve alta hospitalar, mas passou mal em casa e faleceu. “Ontem, o ator recebeu alta e foi para casa. Às 4h30 acordou, tomou banho. Ele foi para o quarto, começou a passar mal por volta das 6h da manhã. A ambulância chegou e o levou para a emergência do hospital, onde teve uma parada cardíaca. Foi entubado e reanimado, mas às 10h, faleceu”, informou ele, de acordo com o site Gshow.

Emiliano Queiroz era casado com a advogada e atriz Maria Letícia, de 77 anos.