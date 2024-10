Famosos lamentam morte de Cid Moreira, ícone do telejornalismo brasileiro

Famosos e amigos de Cid Moreira prestam homenagens em despedida ao ícone do telejornalismo brasileiro; apresentador faleceu aos 97 anos

O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira faleceu aos 97 anos nesta quinta-feira, 3. O veterano ficou internado por 29 dias em um hospital na região serrana do Rio de Janeiro.

De acordo com a equipe médica, ele teve falência múltipla de órgãos em decorrência de outros problemas de saúde. Após a triste notícia, diversos famosos prestaram homenagens ao grande ícone do telejornalismo brasileiro.

William Bonner, atual apresentador do 'Jornal Nacional', participou do 'Encontro com Patrícia Poeta' e recordou os bons momentos vividos ao lado do colega de profissão. Ao longo do relato, o âncora do noticiário contou que recebeu conselhos de Cid.

"Para qualquer pessoa que tenha mais de 40 anos de idade, o Jornal Nacional teve aquele rosto ali. Para quem tem menos de 40 anos de idade, talvez o rosto do Jornal Nacional não seja o do Cid Moreira. Mas ele é o rosto e a voz do Fantástico. [...]", iniciou Bonner em sua homenagem.

Em seguida, o jornalista relembrou um episódio marcante em sua carreira profissional. "O segundo momento mais marcante da minha vida. Foi quando eu olhei para a minha direita e vi o Cid sentado à mesma bancada em que eu me encontrava para apresentar o JN. É uma experiência profissional que quem passou por ela tem uma certa dificuldade de descrever. Uma figura gigantesca", declarou ele.

Por meio de redes sociais, a apresentadora Fátima Bernardes resgatou registros inéditos ao lado de Cid Moreira e destacou a importância do veterano no início de sua carreira profissional no jornalismo.

"Quando eu comecei a assistir ao Jornal Nacional, ele estava lá. Quando eu me tornei jornalista, ele estava lá. A primeira vez em que entrei ao vivo no JN no meio de uma enchente, foi ele que chamou o meu nome: ‘de lá fala ao vivo a repórter Fátima Bernardes’. A voz dele naquela bancada, era uma grife, um selo de qualidade. Hoje, @ocidmoreira se foi, mas não será esquecido, marcou uma época. Meu carinho sincero para todos que o amavam", escreveu.

A apresentadora Ana Maria Braga publicou uma foto de Cid Moreira com um texto afetuoso. "Sua voz e talento marcaram gerações e transformaram o jornalismo brasileiro. Agradecemos por sua dedicação e por nos ensinar a importância da verdade. Sua contribuição será eternamente lembrada. Descanse em paz", escreveu a famosa.

O apresentador Celso Portiolli também lamentou a partida de Cid Moreira em uma homenagem especial. Em seu texto, o comunicador falou sobre o grande profissional que o veterano foi.

"Hoje nos despedimos de uma das vozes mais marcantes da história da televisão brasileira. Cid Moreira, aos 97 anos, partiu, mas sua voz e legado ficarão eternizados. Muito mais do que um ícone do Jornal Nacional, ele soube se reinventar e levar sua sabedoria e carinho ao público, seja nas redes sociais ou através da gravação da Bíblia, um trabalho que tocou e inspirou milhões de pessoas", começou.

"Cid sempre foi um exemplo de generosidade e dedicação, mantendo uma conexão verdadeira com seus fãs ao longo de décadas. Que sua jornada seja de luz e que Deus conforte o coração dos amigos e familiares neste momento difícil. Sua voz será sempre lembrada, mas o ser humano incrível que ele foi, esse nunca será esquecido. Descanse em paz, Cid Moreira", concluiu Celso Portiolli.

Confira mais homenagens a Cid Moreira:

