Fabiana Karla lembra resposta a pergunta indelicada: 'Para mim, não'

A atriz e apresentadoraFabiana Karla foi a convidada do programa Lady Night, no Multishow, nesta quarta-feira, 6. Durante um papo com Tata Werneck, ela recordou um momento em que deu uma respostá à altura após ser surpreendida por uma pergunta indiscreta uma jornalista.

Tatá Werneck comentou que, em entrevistas, sempre é questionada se se considera uma mulher bonita. Ela então perguntou para a humorista se ela recebia o mesmo tipo de pergunta. Fabiana respondeu: "Algumas pessoas perguntam coisas sem noção".

Em seguida, a atriz relembrou uma ocasião no início da carreira, quando foi questionada sobre sua vida amorosa. "Eu estava namorando um cara que era uruguaio e ele era bem gatão e ela perguntou assim: 'Vem cá, o que os seus amigos falam quando sabem que você está namorando um gato uruguaio?' Eu digo, é o contrário, amor. Os amigos dele perguntam como ele se sente namorando uma grande atriz brasileira. Desculpa, não vem mandar essa para mim, não!".

E Tata Werneck reagiu: "Maravilhosa!". E contou em tom de brincadeira: "A galera fala: 'Sorte da Tata de ter o Rafa', sorte do Rafa".

Fabiana Karla celebra aniversário de 49 anos com ensaio fotográfico especial

Recentemente, Fabiana Karla completou 49 anos de vida e, em celebração à data, compartilhou em suas redes sociais algumas fotos belíssimas de um ensaio fotográfico feito especialmente para comemorar a chegada do novo ciclo.

Em seu perfil no Instagram, ela publicou cliques segurando balões numéricos em referência à nova idade. Esbanjando beleza e simpatia, a famosa escolheu dois vestidos vermelhos para registrar o momento. "Mais um ano de vida, mais um capítulo cheio de gratidão, aprendizados e sonhos!

Que venham novas aventuras e muitas risadas!", escreveu ela.

