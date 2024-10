Fabiana Karla celebra aniversário de 49 anos com ensaio fotográfico especial

Dia de festa! A atriz Fabiana Karla dividiu um ensaio de fotos especiais em celebração aos 49 anos de vida: 'Novas aventuras'

Fabiana Karla iniciou o dia em clima de festa! Nesta quarta-feira, 30, a atriz, apresentadora e humorista completa 49 anos de vida e, em celebração à data, compartilhou em suas redes sociais algumas fotos belíssimas de um ensaio fotográfico feito especialmente para comemorar a chegada do novo ciclo.

Por meio seu Instagram oficial, Fabiana publicou cliques segurando balões numéricos em referência à nova idade. Esbanjando beleza e simpatia, a famosa escolheu dois vestidos vermelhos para registrar o momento.

Em outra postagem, a aniversariante do dia apareceu sorridente enquanto posava para a câmera com um pedaço de bolo em um prato com formato de coração. "PARABÉNS PARA MIM! Mais um ano de vida, mais um capítulo cheio de gratidão, aprendizados e sonhos! Que venham novas aventuras e muitas risadas!", escreveu Fabiana Karla na legenda.

Nos comentários, diversos amigos famosos fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à artista, a parabenizando pelo seu aniversário. "Vivaaa!! Parabéns meu amor, muita saúde, paz, amor, arte e prosperidade!!", declarou a atriz Carla Diaz. "Viva!", disse a também atriz Beth Goulart.

"Feliz aniversário!!! Que você realize todos os seus sonhos neste novo ano", desejou Kika Sato, mãe da apresentadora Sabrina Sato. "Parabéns gatinha! Que linda", falou a cantora Roberta Miranda.

Confira as publicações de Fabiana Karla:

Fabiana Karla relata primeiros sintomas da menopausa

Fabiana Karla (48) reforça a importância de discutir sobre a menopausa entre mulheres que não passaram pela fase e as que estão vivendo esse momento da vida. No CARAS Talk Menopausa, a atriz revela que enfrentou alterações no corpo que impactaram diretamente até mesmo na saúde mental.

"É sobre os prazeres. Os meus prazeres, as minhas conquistas, não estavam mais fazendo tanto sentido. Sabe quando a criança fica esperneando querendo uma coisa, quando tem... tá, e você vê que tá jogado ali depois, então eu comecei a perceber que eu tava perdendo o gosto da vida", conta.

A apresentadora do Bake Off Brasil foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) há alguns anos e, por algum tempo, confundiu os sintomas da menopausa com a condição neurológica; confira o bate-papo completo com Fabiana Karla!

