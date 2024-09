Fabiana Karla revela desejo na carreira envolvendo Deborah Secco: 'Espero que um dia eu possa'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com Fabiana Karla que adianta sobre 'Rensga Hits' e revela desejo com Deborah Secco

Fabiana Karla está em contagem regressiva para a estreia da próxima temporada de Rensga Hits!. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova fase da trama e conversou com a atriz; ela revela que tem um desejo na carreira envolvendo Deborah Secco (44): "Espero que um dia eu possa".

A segunda temporada Rensga Hits! estreia no Globoplay na próxima quinta-feira, 26. Na trama, Fabiana Karla interpreta Helena Maravilha, grande rival de Marlene Sampaio, personagem interpretado por Deborah Secco, mas ela garante que essa briga é apenas na série.

"É um prazer inenarrável trabalhar com esse elenco que é de uma grandiosidade, uma diversidade e que tem uma troca que a gente não se desgruda. Estar com essa deusa Deborah Secco que é uma querida amiga. Nossa amizade foi brotando dai, a gente ficou muito mais próxima dentro da série e foi um presente para minha vida. Eu aprendo muito com Deborah!", revela Fabiana Karla.

Na próxima temporada da série, a atriz contracena com sua filha, Laura Simões (25), o que é motivo de alegria para ela: "Eu nem sabia que ela tinha passado no teste, fiquei bem emocionada, quero agradecer muito aos colegas que receberam com tanto carinho, Laura".

Fabiana confessa que sua filha muito bem recebida pelo elenco de Rensga Hits!, principalmente por Deborah Secco, por isso, ela tem o desejo de um dia contracenar com Maria Flor (8), filha da atriz, e retribuir todo o carinho para sua colega de profissão.

"Espero que um dia eu possa estar contracenando com Maria Flor e dar um beijo bem grande nela, apertar e acolher do mesmo jeito que você acolheu Laura e todo o elenco!", finaliza Fabiana Karla.

