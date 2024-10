Fabiana Karla relata primeiros sintomas da menopausa: ‘Estava perdendo o gosto pela vida’

Em participação no CARAS Talk Menopausa, Fabiana Karla relata desafios ao entrar na fase e revela intensidade dos sintomas

Fabiana Karla (48) reforça a importância de discutir sobre a menopausa entre mulheres que não passaram pela fase e as que estão vivendo esse momento da vida. No CARAS Talk Menopausa, a atriz revela que enfrentou alterações no corpo que impactaram diretamente até mesmo na saúde mental.

"É sobre os prazeres. Os meus prazeres, as minhas conquistas, não estavam mais fazendo tanto sentido. Sabe quando a criança fica esperneando querendo uma coisa, quando tem... tá, e você vê que tá jogado ali depois, então eu comecei a perceber que eu tava perdendo o gosto da vida", conta.

A apresentadora do Bake Off Brasil foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) há alguns anos e, por algum tempo, confundiu os sintomas da menopausa com a condição neurológica.

"E aí eu confundia isso com o meu TDAH, que é o meu outro recorde. Por quê? Eu esquecia as coisas, eu me sentia meio aluada, meio assim, mas eu achava que era um sintoma natural do TDAH. Mas a minha falta de paciência, a minha sensibilidade auditiva, de temperatura, de pele, eu sempre fui muito preocupada e sempre fui uma pessoa que investia muito na minha saúde, até porque, como eu tenho obesidade, eu nunca romantizei isso, eu sempre tive que lidar com ela", ressalta.

De acordo com especialistas, a menopausa pode surgir na vida da mulher entre 45 e 55 anos. As alterações do corpo podem ser inúmeras, mas isso varia em cada pessoa. Os especialistas recomendam uma vida saudável com exercícios e alimentação.

"Se eu ficar magríssima, eu vou ser uma pessoa que terá todas as células da obesidade adormecidas, então eu vou estar sempre alerta. E aí eu comecei a perceber que eu não conseguia. Vôlei, basquete, handebol, pasmem, foi verdade. E assim, eu tenho uma coisa de gostar de exercício, de tudo, mas tudo ficava muito difícil, eu comecei a me alinhar demais, a ficar muito confortável, e eu sou uma pessoa workaholic, eu trabalho muito, quem me conhece vê que eu sou uma carrapeta, e aí comecei a pensar, minha mãe tem fibromialgia, eu tenho uma herança lascada, meu pai tem Alzheimer, então, assim, eu tinha que fazer exercício", conclui.

