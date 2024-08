Fã mirim do Raça Negra se emociona ao falar de Silvio Santos: 'Inesquecível'

Lembra dele? Luis Sales, fã do grupo Raça Negra que viralizou com Silvio Santos, falou sobre a importância do apresentador em sua vida

O cantor Luis Sales guardará para sempre em sua memória um momento inesquecível ao lado de Silvio Santos nos anos 2000. Com apenas 4 anos de idade, ele foi recebido pelo apresentador no SBT e ficou conhecido como o 'fã mirim do grupo Raça Negra'.

Nesta segunda-feira, 19, Luis esteve no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da TV Globo, realizado especialmente em homenagem ao comunicador, que faleceu aos 93 anos no sábado, 17. Visivelmente emocionado, o rapaz abriu o coração e recordou a icônica participação na atração de Silvio.

"Foi inesquecível. A maneira com que ele conduzia os programas e com que ele conversava, principalmente com as crianças, foi o que trouxe essa emoção para o pessoal de casa. E comigo não foi diferente. Eu posso dizer que fui um cara abençoado, uma pessoa muito abençoada", declarou o cantor.

Em seguida, Luis Sales falou sobre a grande importância que Silvio Santos teve em sua vida. "Hoje o girassol é minha marca registrada e, como trabalho com entretenimento também, me abriu várias portas, porque trabalho com música", disse ele.

"Então o vídeo, de certa forma, atingiu milhões e milhões de brasileiros. Em qualquer lugar no Brasil que eu for, sabem que eu sou o menino fã do Raça Negra do Silvio Santos", completou o artista. Para quem não sabe, a participação de Luis na atração do apresentador viralizou na internet há alguns anos.

Na ocasião, ele, que tinha apenas 4 anos de idade, conheceu o Raça Negra no palco do programa de Silvio Santos. No entanto, antes do encontro acontecer, o comunicador brincou com Luis Sales ao fazer um vaso de girassóis 'murcharem' quando o menino cantava uma música do grupo.

Silvio Santos recebe homenagens de brasileiros nos EUA

O apresentador e empresário Silvio Santos ganhou homenagens em diversos lugares do mundo. O artista faleceu no sábado, 17, por conta de uma broncopneumonia após infecção por influenza, aos 93 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar cerca de 15 dias internado.

Além de sua mansão no Brasil, o comunicador possuía uma casa em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, onde costumava passar suas férias. Brasileiros que residem no país não deixaram de prestar uma última homenagem a Silvio e deixaram flores na entrada da residência.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, um fã do apresentador mostra o momento em que leva um vaso de flores até o local. Nas imagens, é possível perceber que diversos outros brasileiros já haviam passado por lá; confira mais detalhes!