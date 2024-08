Ex-BBB Fernanda Bande renova contrato e é exaltada pela Globo: “A loba chegou"

Fernanda Bande, do BBB 24, se destaca como sucesso publicitário e conquista contrato exclusivo com a Globo; confira os detalhes

Nesta quarta-feira, 7, Fernanda Bande está celebrando uma nova conquista em sua carreira: a renovação de seu contrato com a Globo. Através das redes sociais, a emissora anunciou que a confeiteira é sua mais nova agenciada, após o sucesso publicitário que conquistou ao participar do reality show Big Brother Brasil 24.

Em seu Instagram, a Globo publicou um comunicado intitulado “A Loba Chegou” para anunciar a contratação e exaltar o êxito comercial da confeiteira: “Fernanda Bande renova seu contrato com a Globo e passa a ser agenciada comercialmente de forma exclusiva pela ViU para projetos publicitários em todas as plataformas, incluindo redes sociais”, iniciaram.

“A loba, como ficou conhecida pelos fãs, ultrapassa 4 milhões de seguidores nas redes sociais e já fechou projetos publicitários com 10 marcas, além de ter apresentado o programa “Na Cama com Pitanda”, no Multishow”, a emissora celebrou o sucesso da mais nova apresentadora e anunciou que agora será oficialmente sua agenciadora.

Na sequência, o canal completou aos convidados os anunciantes para contratar Fernanda: “Vem com a gente pra não perder nenhuma oportunidade para sua marca!”, informaram. Nos comentários, seguidores aprovaram a decisão: “O melhor pós-BBB é dela sim!”, disse uma admiradora. “A surra em vários da edição, amamos”, brincou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GloboAds (@globoads)

Vale lembrar que, até o momento, Fernanda Bande é um dos poucos destaques a serem contratados pela emissora. Além dela, a ex-sister Beatriz Reis, conhecida como Bia do Bras, também foi contratada pelo canal após fechar nove publicidades. Outros destaques, como Alane Dias e Isabelle Nogueira, firmaram contratos com outras empresas.

É importante destacar também que elas ainda podem eventualmente prestar serviços para a emissora, mas suas carreiras não serão geridas pela Globo. Além disso, Matteus e Giovanna Pitel ainda aguardam uma decisão da emissora sobre seus futuros. Por fim, o grande campeão da edição, Davi Brito, foi dispensado após muitas polêmicas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Bande 🐺 (@nandabande)

Fernanda Bande relembra bronca na produção do reality show:

A ex-BBB da edição de 2024 Fernanda Bande relembrou de uma bronca que deu na produção do programa em decorrência de uma falta de inclusão da cidade em que ela tinha nascido em uma das festas. Além do "puxão de orelha" em quem estava por trás do reality, Fernanda também lembrou que não tinha medo de agir daquela maneira; confira o relato!