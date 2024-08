Estrela da Casa: Saiba quem Thália vai indicar para a Batalha

Após vencer a programa Dono do Palco, Thália já sabe quem vai mandar para a Batalha da semana no Estrela da Casa

A cantora Thália já sabe quem vai mandar para a Batalha do reality show Estrela da Casa, da Globo. Ela conquistou uma indicação para a berlinda ao vencer a prova Dono do Palco neste sábado, 24. Com isso, ela contou sua indicação para os colegas.

Em uma conversa com MC Mayara e Ramalho, Thália contou que o seu alvo é Lucca - lembrando que ele quase foi para a Batalha na semana passada. "Eu vou ter que botar o Lucca. Eu ia botar o Matheus, só que ele está imune. O Lucca volta", disse ela.

"Eu estou votando nele justamente porque ele é muito f***, porque eu sei que ele volta", completou.

Valor do prêmio do reality show Estrela da Casa

O Estrela da Casa é o novo reality show da TV Globo e conta com a participação de 14 pessoas em busca do prêmio final. A atração começou na última terça-feira, 13, e vai entregar um prêmio recheado para quem vencer a disputa.

O prêmio do Estrela da Casa é no valor de R$ 500 mil e também conta com um contrato com a Universal Music para o lançamento da carreira e turnê pelo Brasil.

A cada semana, os participantes lançam novas músicas nas plataformas digitais para conquistarem a fama no Brasil. Além disso, eles disputam provas para sobrevivência no reality show e fugirem da eliminação.

