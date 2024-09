Estrela da Casa: Saiba quem está na final do reality show da Globo

O reality show Estrela da Casa está prestes a revelar quem é a próxima revelação da música brasileira. Saiba quem são os finalistas

Após quase 50 dias de confinamento, o reality show Estrela da Casa está prestes a revelar quem é a próxima revelação da música brasileira. Neste domingo, 29, os quatro finalistas do programa da TV Globo, comandado por Ana Clara, foram anunciados após a última eliminação da temporada.

Leidy Murilho, Lucca, Matheus Torres e Unna X disputam entre si o título de campeão ou campeã da primeira temporada do reality e competem pela votação popular em busca do grande prêmio de R$ 750 mil oferecido pela Globo. A final do programa acontece nesta terça-feira, 01.

Quem são os finalistas?

A capixaba Leidy Murilho é cantora e compositora, tem 38 anos e mora em São Paulo, capital. Filha de pastores evangélicos, começou a cantar na igreja e, até hoje, se mantém na música gospel fazendo shows e se apresentando em diferentes comunidades cristãs. No Estrela da Casa, conseguiu se salvar de todas as Batalhas das quais participou.

Já Lucca tem 26 anos e é cantor e compositor de música sertaneja. Inspirado musicalmente pelo pai e o avô, conta que começou a cantar na adolescência. Ao lado do irmão, Juann Pablo, possui uma dupla sertaneja que já soma 10 anos de estrada. No programa da Globo, se consagrou como o primeiro finalista após ganhar a última Prova da Estrela da temporada.

Matheus Torres tem 31 anos, é natural de Minas Gerais e mora em São Paulo, capital, onde vive exclusivamente da música. No Estrela da Casa, Matheus conquistou uma vaga na final após enfrentar a última Batalha da edição e ser salvo pelo público.

E Unna X nasceu em New Jersey, nos Estados Unidos. Ela é filha de pais brasileiros e já morou em diferentes cidades nos dois países. Hoje com 26 anos, se divide entre Taguatinga, no Distrito Federal, e a sua cidade natal, nos EUA. Ela chegou na final após ganhar a última Prova do Dono do Palco da edição.