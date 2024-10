Estrela da Casa: Lucca é o grande vencedor com 41,13% dos votos

O reality show Estrela da Casa chegou ao fim nesta terça-feira, 1º, e entregou o prêmio milionário para o cantor Lucca

O cantor Lucca é o grande vencedor do reality show Estrela da Casa, da Globo. Na noite desta quinta-feira, 1º, ele conquistou o título de campeão com 41,13% dos votos do público na grande final.

O segundo lugar ficou com Matheus Torres, que teve 34,82% dos votos. Unna X foi a terceira colocada com 15,36%, e Leidy Murilho ficou em quarto lugar com 8,69%.

Com a vitória, Lucca embolsou o prêmio de R$ 1 milhão e ainda assinou um contrato com uma gravadora para realizar uma turnê pelo Brasil. "A minha ficha não caiu. Juan, te amo meu irmão, é para você, cara. Muito obrigado! Com certeza, a gente vai se encontrar no camarim eu quero tirar foto com vocês!”, disse ele no palco antes de cantar mais uma vez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Estrela da Casa (@estreladacasaglobo)

Números do Estrela da Casa

Antes da grande final do reality show Estrela da Casa, a Globo divulgou números marcantes da temporada. Para começar, 100 milhões de pessoas acompanharam as emoções do programa ao longo das semanas de confinamento nas exibições da Globo e no Multishow.

O reality teve a média de audiência de 11 pontos, PNT. Com isso, os cantores que participaram da atração tiveram um público 141 vezes maior do que o Rock in Rio 24 e 115 vezes maior do que o show da Madonna em Copacabana.

Durante a temporada, os cantores fizeram 95 lançamentos nas plataformas musicais e contaram mais com de 14 milhões de plays nas canções.

O camarim de Ana Clara

A apresentadora Ana Clara está em clima de despedida do reality show Estrela da Casa, da Globo. Antes do encerramento, ela fez tour pelos seu camarim nos bastidores da emissora.

Em vídeo compartilhado no Instagram, a ruiva mostrou que tem um camarim grande. O local possui uma penteadeira com suas várias maquiagens e espelho decorado com fotos de momentos especiais. Além disso, ela também tem uma área para o seu guarda-roupa, onde deixa separados os looks que vai usar ao longo da semana.

O camarim também possui um armário com um cantinho para o lanche, com direito a café, bolachas e itens de cozinha. “Para vocês conhecerem, vamos de tour pelo camarim que eu morei nesses 50 dias!”, disse ela na legenda.