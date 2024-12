Globo e SBT vão se unir ao vivo no domingo. Saiba o motivo especial

Luciano Huck e Patricia Abravanel vão aparecer ao mesmo tempo na Globo e no SBT em uma ação especial entre as duas emissoras, diz site. Saiba como será

A Globo e o SBT devem unir suas forças no próximo domingo, 15, para uma homenagem especial. De acordo com o site NaTelinha, as emissoras deverão realizar uma transmissão ao vivo juntas por cerca de 15 minutos com as participações de Luciano Huck e Patricia Abravanel.

Luciano e Patricia vão conversar, cada um de seu programa, ao vivo para fazerem uma homenagem para Silvio Santos (1930-2024). A ação acontecerá durante o prêmio Melhores do Ano, que é uma tradição anual da Globo.

A publicação informou que a ação para homenagem o criado do SBT acontecerá entre 19h45 e 20h, com transmissão simultânea nos dois canais. Neste ano, o Melhores do Ano acontecerá ao vivo para que não vazem os vencedores antes da exibição na TV.

Relembre quando a Globo e o SBT se uniram no passado

Esta não será a primeira vez que dois grandes apresentadores do domingo na TV brasileira fazem uma ação juntos na TV. Em 2003, os apresentadores Faustão e Gugu Liberato também fizeram uma transmissão simultânea durante os programas Domingão do Faustão e Domingo Legal. Na época, a ação aconteceu por causa de uma campanha publicitária.

Luciano Huck e Patricia Abravanel se encontraram em leilão

Os apresentadores Luciano Huck e Patricia Abravanel se encontraram em um evento em novembro de 2024. Os dois marcaram presença no leilão beneficente do ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário e Celina Locks em São Paulo.

Os dois esbanjaram simpatia ao se encontrarem na entrada do evento. Eles foram fotografados pelos paparazzi enquanto se cumprimentavam e esbanjavam simpatia e sorrisos.

Vale lembrar que os dois disputam o mesmo horário na TV. Na Globo, ele comanda o Domingão com Huck no final do domingo antes de passar o horário para o Fantástico. Por sua vez, Patricia assumiu o Programa Silvio Santos, no SBT, e conquistou o público das noites de domingo.

Luciano Huck e Patricia Abravanel - Foto: Andy Santana / Brazil News

