Ana Maria Braga relembra câncer difícil que enfrentou em 2000

'Tinha 10% de chance', relembrou a apresentadora sobre momento difícil; Ana Maria Braga foi uma das convidadas do ‘Altas Horas’ deste sábado, 14

No Altas Horas deste sábado, 14, Ana Maria Braga abriu o coração ao lembrar de um momento difícil que enfrentou lá nos anos 2000, quando teve um câncer no ânus. Junto com a doença, veio também uma previsão assustadora, conversando com Serginho Groisman e Luciano Huck, que também foi um dos convidados da noite, a comandante do ‘Mais Você’ relembrou:

“Segundo meu médico, eu tinha 10% de chance na época”, recordou ela. Serginho lembrou que encontrou a apresentadora pouco depois do diagnóstico na gravação da vinheta de fim de ano da Globo.

“Eu falei que não ia parar de trabalhar, não. É para na festa, é para ir comemorar, com dor, com tudo, o tratamento é sério, é dolorido. Mas eu sempre acreditei que fosse sair desta. Tinha 10%, se não tivesse nada... E estou aqui”, falou Ana. "Eu acredito na vida, no amor, nos amigos, no trabalho. Eu gosto de viver".

Ana Maria Braga manda recado após Preta Gil expor nova etapa na luta contra o câncer

Durante o Mais Você, da Globo, desta quinta-feira, 12, a apresentadora Ana Maria Braga mandou um recado para a cantora Preta Gil. A famosa, que luta contra um câncer no intestino desde 2023, contou que fará uma nova cirurgia para a retirada dos tumores. Além disso, ela avalia a possibilidade de se tratar nos Estados Unidos após o procedimento.

Com a notícia da continuidade dela na luta contra o câncer, Ana Maria Braga mandou boas energias. "Preta, muito boa sorte, tá! Fique em paz, com Deus, com as nossas Nossas Senhoras todas, que te protejam. E que ilumine essa médica que você vai consultar aí e que você traga uma solução para esse caminhar seu já tão sofrido. Mas você tem força, você é forte! Estamos te esperando aqui, tá bom?", disse a apresentadora do matinal.