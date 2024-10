Exclusivo! Prêmio do Estrela da Casa aumenta na grande final

Quem vai ser o novo milionário do Brasil? Saiba qual é o novo valor do prêmio do Estrela da Casa, que vai anunciar o vencedor nesta terça-feira, 1º

O reality show Estrela da Casa, da Globo, aumentou o valor do prêmio para o vencedor! No dia da grande final da atração, os quatro finalistas foram surpreendidos com a notícia de que o valor do prêmio será maior do que esperavam! A CARAS Brasil descobriu o valor antes de todo mundo. Confira:

O vencedor do Estrela da Casa vai faturar o valor de R$ 1 milhão. O aumento no valor foi oferecido por um dos patrocinadores, o Mercado Pago, e a novidade foi anunciada para os finalistas durante uma dinâmica na tarde desta terça-feira, 1º.

Em uma ação no jardim da casa do reality show, o patrocinador Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, reuniu os participantes para uma dinâmica surpresa. Todos foram reunidos no jardim para falarem sobre os prêmios individuais que conquistaram ao longo do confinamento com as provas que venceram. No final, eles foram surpreendidos com a notícia de que o valor final do prêmio aumentou e o vencedor ficará milionário.

Vale lembrar que este não foi o primeiro aumento no prêmio ao longo do Estrela da Casa. No início do confinamento, os participantes sabiam que o prêmio anunciado era de R$ 500 mil. No início de setembro, isso mudou e o prêmio do campeão passou a ser de R$ 750 mil. Agora, o valor aumentou mais uma vez e foi para R$ 1 milhão.

Novo valor do prêmio do Estrela da Casa - Foto: Reprodução / Globoplay

Quem são os finalistas do Estrela da Casa?

A grande final do reality show Estrela da Casa é disputada por Leidy Murilho, Lucca, Matheus Torres e Unna X. Durante a noite, eles vão fazer um show na edição ao vivo antes do anúncio do vencedor.

Juntos, eles vão cantar a música Anunciação, de Alceu Valença. Logo depois, cada um deles vai apresentar duas músicas. Confira a lista:

Leidy Murilho - "Os Anjos Te Louvam", de Eli Soares, e "Tá Chorando Por Quê?", de Amanda Wanessa.

Lucca - "Quando a Bad Bater", de Luan Santana, e "Erro Gostoso", de Simone Mendes.

Matheus Torres - "Primeiros Erros (Chove)", do Capital Inicial, e "Partilhar", de Anavitória e Rubel.

Unna X - Repertório da cantora tem "A Dona Aranha", de Luísa Sonza, e "Bem Que Se Quis", de Marisa Monte.