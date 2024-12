Luciano Huck recorda acidente de avião com a família: 'Antes da morte tem um silêncio'

Luciano Huck foi um dos convidados do ‘Altas Horas’ deste sábado, 14, e relembrou do grande susto que viveu ao lado da família

No Altas Horas deste sábado, 14, Luciano Huck abriu o coração ao lembrar do acidente de avião com sua esposa, Angélica, e os três filhos. Conversando com Serginho Groisman e Ana Maria Braga, que também foi uma das convidadas da noite, o apresentador do ‘Domingão Com o Huck’ falou mais uma vez sobre o susto.

Para quem não sabe, ou não lembra, em 2015 o avião de pequeno porte em que eles estavam fez um pouso forçado em Mato Grosso do Sul. Além da família, estavam também duas babás, além da tripulação.

“Digo que eu e Angélica nascemos duas vezes. Eu sou um cara muito organizado, nossos filhos confiam muito na gente. E fui eu que coloquei as crianças naquele avião, foi aquele avião que caiu, a hora que eu perco o controle das nossas vidas e das deles. Graças a Deus, todos estão bem”.

O apresentador falou do aprendizado que esta experiência lhe trouxe: “Antes da morte tem um silêncio, foi uma coisa muito curiosa que todos sentiram, inclusive as crianças. Teve um vácuo de tempo, que todo mundo sentiu. Cada um processou de um jeito aquilo que a gente viveu. As crianças não tinham a bagagem emocional que a gente tinha e não sabíamos como iam processar aquilo. Cada um foi de um jeito”.

