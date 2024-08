Estrela da Casa: Heloisa é a primeira eliminada da temporada

Depois de enfrentar a primeira Batalha do reality show Estrela da Casa, Heloisa é eliminada do jogo

Na noite desta terça-feira, o público do reality show Estrela da Casa, da Globo, escolheu eliminar Heloisa do jogo. Ela deixou a casa após enfrentar a Batalha contra Leidy e Nicole.

Heloisa recebeu apenas 31,30% dos votos para permanecer no jogo, o que não foi o suficiente e acabou eliminada. No Estrela da Casa, o público vota para que os participantes fiquem no programa. Com isso, o menos votado é o eliminado da semana.

A cantora foi parar na Batalha por causa do voto de Gael no início da semana, quando ele venceu a prova do workshop.

Valor do prêmio do reality show Estrela da Casa

O Estrela da Casa é o novo reality show da TV Globo e conta com a participação de 14 pessoas em busca do prêmio final. A atração começou na última terça-feira, 13, e vai entregar um prêmio recheado para quem vencer a disputa.

O prêmio do Estrela da Casa é no valor de R$ 500 mil e também conta com um contrato com a Universal Music para o lançamento da carreira e turnê pelo Brasil.

A cada semana, os participantes lançam novas músicas nas plataformas digitais para conquistarem a fama no Brasil. Além disso, eles disputam provas para sobrevivência no reality show e fugirem da eliminação.

