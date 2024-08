Estrela da Casa: Equipe de Lucca se manifesta sobre desclassificação após fraude

Equipe de Lucca quebra o silêncio e se pronuncia sobre a desclassificação na prova de resistência após fraude no 'Estrela da Casa'

Na noite da última quarta-feira, 14, Lucca foi desclassificado na primeira prova de resistência do reality show Estrela da Casa. Embora tenha sido o último a deixar a competição, ele cometeu uma fraude ao fazer xixi nas calças, uma ação proibida pelas regras do programa. Agora sua equipe se pronunciou sobre a desclassificação.

Através do perfil do Instagram de Lucca, que tem pouco mais de 10 mil seguidores, sua assessoria lamentou o ocorrido, mas justificou a decisão do programa e parabenizou o oponente: "Jogo é jogo, e o Lucca infelizmente foi desclassificado da prova de resistência! Ele lutou com tudo que tinha, mas a imunidade ficou com o Rodrigo”, iniciaram.

Na sequência, a equipe deixou a rivalidade de lado e celebrou a imunidade de outro cantor: “Rodrigo que lutou lado a lado com ele e com muita prosa e parceria! Agora vamos lutar com tudo para o hitmaker! Parabéns, Rodrigo”, escreveram nos stories. Vale lembrar que Lucca chegou a confirmar para os colegas que fez xixi na prova.

Equipe de Lucca se manifesta sobre desclassificação na Prova de Resistência - Reprodução/Globo

Lucca foi o último participante a deixar a disputa, que passou de 17 horas de duração, após Rodrigo Garcia deixar o cartão que eles tinham que segurar cair. Ao ser questionado pela colega de confinamento se fez xixi durante a competição, ele fez que sim com a cabeça: “Eu fui pro tudo ou nada. Só estava nós três", explicou a decisão de burlar as regras.

Inclusive, alguns participantes se reuniram no jardim da casa e falaram sobre Lucca ter feito xixi durante a disputa. "Se nada acontecer, a gente já sabe que pode fazer xixi em outras provas", comentou Nicole Louise. "Vamos ver o que ela vai falar", respondeu Unna X. "A gente já fica ligeiro nas outras, eu não sabia [que podia]...", comentou Ramalho.

Quem é Lucca?

Natural e residente de Goiânia, em Goiás, Lucca tem 26 anos e é cantor e compositor de música sertaneja. Inspirado musicalmente pelo pai e o avô, conta que começou a cantar na adolescência. Já foi a primeira voz de uma dupla sertaneja com o irmão mais velho, Juan, com o qual lançou um DVD de músicas autorais.

Hoje, revela que está preparado para entrar no programa sem ele, que é o seu maior incentivador e braço-direito. O goiano se considera uma pessoa tranquila, de fácil convivência, amoroso, sincero e piadista. Tem receio de ser mal interpretado pelas brincadeiras que costuma fazer, mas afirma que não tem medo de cancelamento; saiba mais!