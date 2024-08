No 'Encontro com Patrícia Poeta', a atriz Ellen Rocche relembrou início de sua carreira no SBT e demonstrou gratidão por cuidado de Silvio Santos

Ellen Rocche esteve no Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira, 19, para prestar homenagens a Silvio Santos, que faleceu no último sábado, 17. Ela, que trabalhou entre o fim dos anos 1990 e início da década de 2000 no SBT, recordou primeiro convite que recebeu do apresentador.

A primeira oportunidade de Ellen na TV foi como candidata do programa Xaveco, no SBT. Ao término da gravação, ela foi chamada para um teste na emissora a convite do próprio Silvio. “Pra elogiá-lo, falei: ‘É um sonho trabalhar'”, contou.

Foi quando o comunicador pediu que ela fizesse um teste para integrar o elenco da emissora. “Eu não fui, peguei os R$ 2 mil em espécie com medo. E se for teste do sofá?”, relembrou, acresentando que pediu para ir à salinha na companhia de mais uma mulher.

Na sequência, a atriz, que ganhou visibilidade como dubladora do Qual é a Música, contou que o empresário se divertiu ao ficar sabendo da história. “O Silvio morreu de rir”, disse Ellen. “O dia que eu fui contratada, ele falou: ‘Você aqui vai ser respeitada, e aqui é uma família para você. E qualquer coisa que acontecer você pode falar comigo'”, completou.

"Ele mudou a minha vida, a minha carreira. É uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Um magnetismo, um ser humano com uma humildade e eu só tenho a agradecer. Tive a oportunidade de falar isso e agradecê-lo pessoalmente, viver o aprendizado. Eu quero deixar um beijo para toda a família, amigos, funcionários que amam ele.", finalizou Ellen Rocche.

