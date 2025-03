Eliminação dupla! Saiba quem foi desmascarado no The Masked Singer Brasil

Após as apresentações, as personagens Tieta e Juma Marruá foram desmascaradas no 'The Masked Singer Brasil' deste domingo, 23

Neste domingo, 23, dois personagens foram desmascarados no The Masked Singer Brasil. Na disputa pelas vagas na grande final, Odete Roitman, Foguinho, Sol, Tieta e Juma Marruá se apresentaram e disputaram a preferência da plateia e dos jurados fixos, Belo, Sabrina Sato, Tony Ramos, e dos convidados, Dani Calabresa, Cauã Reymond e Silvero Pereira para seguirem na competição.

Após as apresentações, Odete e Foguinho foram escolhidos pelo público como finalistas. A primeira desmascarada foi Tieta. A atriz Claudia Ohana, que viveu a personagem na primeira fase da novela homônima, estava por trás da máscara. "É uma loucura da vida ser Tieta de novo, escolher as músicas… é muito gratificante", disse ela.

"Precisa ter muita resistência. Você não consegue respirar direito. É preciso se concentrar muito para não entrar em pânico. Você não enxerga, não respira, tem limitações… mas quando chega no palco, quer fazer tudo", confessou a atriz.

Depois, Sol e Juma realizaram um duelo para conquistar a última vaga da final e cantaram 'Força Estanha', de Gal Costa. Após a apresentação, os jurados decidiram salvar a personagem Sol, da novela 'Vai Na Fé'. Com isso, o público descobriu que a atriz Giovanna Cordeiro estava por trás da máscara da personagem Juma Marruá, de 'Pantanal'.

Quais personagens já foram desmascarados?

Ruth e Raquel, da novela 'Mulheres de Areia' (1993), foram as primeiras personagens desmascaradas do reality Rhe Masked Singer Brasil. Nas fantasias estavam Scheila Carvalho e Sheila Mello, as dançarinas do grupo É o Tchan!. No segundo programa, a personagem desmascarada foi Carminha e para a surpresa dos jurados e do público, a jornalista Sandra Annenberg estava homenageando à vilã de 'Avenida Brasil'. Cacau Protásio foi desmascarada no terceiro programa. Ela estava com a personagem Dona Lurdes, da novela 'Amor de Mãe'.

Bruno Mezenga, interpretado pelo cantor Marcos, da dupla com Belutti, foi eliminado no quarto programa da temporada. Depois foi a vez do público conhecer o vampiro Vlad, interpretado pelo ator Carmo Dalla Vecchia. No sexto programa, o ator Paulo Lessa, fantasiado de Jesuíno, da novela 'Cordel Encantado', foi desmascarado. Já no sétimo episódio, três personagens foram desmascarados no programa The Masked Singer Brasil: Jade, da novela 'O Clone', interpretado pela apresentadora Maria Beltrão, e o casal Catarina e Petruchio, da novela 'O Cravo e a Rosa', os cantores Maria Cecília e Rodolfo.

No oitavo episódio, Nazaré Tedesco foi desmascarada. Na ocasião, os jurados acertaram que Nany People estava interpretando a personagem. Já no nono programa, a jornalista Karine Alves, a Penha de 'Cheia de Charmes', foi desmascarada. No décimo episódio da quinta temporada, que foi ao ar no último dia 16, o desmascarado foi o ator Dougls Silva, que estava com o personagem Candinho de 'Êta Mundo Bom!'.

