Após relatar período de dificuldades, Gracyanne Barbosa não conteve as lágrimas ao receber apoio de Ana Maria Braga nos bastidores do 'Mais Você'

Nesta quarta-feira, 26, Gracyanne Barbosa não conteve a emoção ao encontrar com Ana Maria Braga nos bastidores do programa Mais Você, da TV Globo. A apresentadora do matinal demonstrou apoio à musa fitness , que relatou já ter passado fome e pegado comida do lixo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Ana Maria surgiu dando conselhos à Gracyanne. “Você saiba que passar fome é uma coisa que a gente aprende e só sabe quem passou, viu?! E eu tô nessa aí junto. Eu sei bem quanto é que custam as coisas e como é que a gente olha a vida daí pra diante. É bravo, viu?! Mas tudo tem uma razão de ser”, ressaltou.

“Eu roubava comida na casa de uma amiga minha da faculdade porque eu não tinha grana pra comer”, relatou a apresentadora, acrescentando que se oferecia para estudar na residência da colega de curso, que era casada e tinha dinheiro.

“Ela guardava comida na geladeira, aí eu fugia da sala de estudo, ia lá na geladeira, roubava bife, roubava coisa pra comer. E aí a gente sabe o que isso significa, né? Pro quanto a gente dá valor pra uma geladeira cheia. Eu adoro abastecer geladeira”, refletiu Ana Maria Braga.

Na legenda da postagem, a famosa ainda salientou que passar fome é algo sério. "Fiquei emocionada ao ouvir a história da @graoficial no @bbb. Passar fome não é brincadeira. É algo que mexe com a nossa dignidade, e só quem já passou por isso sabe o quanto dói. A fome deixa marcas. Fiquei feliz por poder compartilhar minha experiência com a Gracy e demonstrar meu apoio com um abraço. Sucesso, menina!", escreveu.

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi a convidada do programa Encontro com Patrícia Poeta desta quarta-feira, 26. Durante o papo, a ex-BBB abriu o jogo sobre sua vida amorosa e afirmou que um novo relacionamento está longe dos seus planos. Ela está solteira desde que anunciou, em abril de 2024, o fim do relacionamento de 16 anos com o cantor Belo.

"Eu acho que hoje eu não tenho espaço para encontrar um novo amor. Eu não estou fechada, mas não vejo tempo. Até antes do BBB, eu estava trabalhando muito, graças a Deus, e eu não saio. Então, eu não conheço novas pessoas e é muito difícil. E eu ainda estou me reconstruindo do fim dessa relação, que foi tão importante", refletiu ela.

E complementou: "Eu ainda não me sinto pronta. Eu acho que preciso de um momento sozinha para ressignificar muitas coisas, me reconectar. Porque, quando a gente fica muito tempo com uma pessoa, a gente também vive a vida daquela pessoa. Então, acho que esse momento é o ideal e seria ruim para outra pessoa entrar nesse momento."

