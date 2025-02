The Masked Singer: Bruno Mezenga é desmascarado! Saiba quem é

Quem é você? No episódio do The Masked Singer Brasil, da Globo, neste domingo, 2, o personagem Bruno Mezenga foi desmascarado no palco e a identidade do artista é revelada

O personagem Bruno Mezenga foi desmascarado no programa The Masked Singer Brasil, da Globo, neste domingo, 2. Ele foi o escolhido pelos jurados para revelar a sua identidade no palco.

No programa, o personagem Bruno Mezenga foi interpretado pelo cantor Marcos, da dupla com Belutti. Ele surpreendeu a todos e encantou com seu talento. Depois de ser desmascarado, ele agradeceu pela oportunidade diferente em sua carreira. "Eu adorava o Rei do Gado e continuar levantando a bandeira do interior do Brasil é lindo. Eu não fui o melhor de todos, mas fui o melhor que eu podia ser”, afirmou ele.

Então, o artista contou como foi usar a fantasia para cantar. "Ficar por trás da mascara é desesperador. A parte mais desesperadora é não poder me comunicar. A gente não pode falar nada, dá uma claustrofobia. A Lu sabia e o Belutti sabia. Durante a minha participação aqui, eu não tive dias livres, mal conseguia dormir”, afirmou ele.

Além disso, Marcos contou que aceitou participar do The Masked por causa da apresentadora Eliana. "O fato de ser o seu primeiro programa na globo contou muito para eu estar aqui, obvio que eu queria fazer parte do seu primeiro programa aqui”, afirmou ele, que ainda contou qual é o seu nome verdadeiro. "Marcos e Belutti é minha terceira dupla. O nome não é Marcos, o meu nome é Leonardo”, declarou.

Eliana e Marcos no The Masked Singer Brasil - Foto: Globo

Dona Lurdes foi desmascarada no The Masked Singer

A personagem Dona Lurdes foi a desmascarada na rodada do The Masked Singer Brasil, da Globo. No dia 26 de janeiro de 2025, o público descobriu quem é a artista por trás da personagem da novela Amor de Mãe.

No programa, a personagem Dona Lurdes tirou a máscara e revelou que era interpretada pela atriz Cacau Protásio. Ela surpreendeu os jurados, que não sabiam que ela cantava e ficaram encantados. Inclusive, ela disse que é fã de Belo, que é um dos jurados da atração.

Ao ser questionada sobre como foi participar do programa, ela disse: "É loucura, é muita loucura você dançar com uma fantasia. Às vezes você não consegue enxergar muita coisa, mas é uma experiência única e maravilhosa. Vale a pena a gente se jogar e se entregar”.

Eliana e Cacau Protásio no The Masked Singer Brasil - Foto: Globo

