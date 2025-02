Jesuíno é desmascarado no The Masked Singer Brasil, saiba quem é!

O personagem Jesuíno, da novela 'Cordel Encantado', foi desmascarado no The Masked Singer Brasil após uma batalha contra Nazaré Tedesco

Neste domingo, 16, mais um personagem foi desmascarado no The Masked Singer Brasil. Após as apresentações, os jurados e o público descobriram a identidade do personagem: Jesuíno, da novela 'Cordel Encantado'. Para a surpresa de todos, o ator Paulo Lessa que estava na fantasia.

"Foi uma experiência única, porque eu nunca me vi como um cantor, nem de brincadeira. Então, participar do programa foi um grande desafio pra mim, mas um desafio muito gostoso e muito divertido também. Foi maravilhoso", disse ele após a revelação.

Paulo contou que exagerou no sotaque do personagem para não ser reconhecido pelos jurados. "Tentei colocar um sotaque bem forte no Jesuíno, tentando fazer uma voz completamente diferente da minha, brincando com isso também, me divertindo com isso também", explicou o artista, que na Globo participou das novelas 'Cara e Coragem' e 'Terra e Paixão'.

Além de Jesuíno, neste domingo os personagens Catarina e Petruchio, de O Cravo e a Rosa, Juma Marruá , de Pantanal, Nazaré Tedesco, a vilã de Senhora do Destino, e Penha, de Cheias de Charme.

Quais personagens já foram desmascarados no The Masked Singer?

O The Masked Singer Brasil, com apresentação de Eliana, estreou no dia 12 de janeiro e as personagens Ruth e Raquel, da novela 'Mulheres de Areia' (1993), foram desmascaradas. As fantasias desmascaradas abrigavam dois ícones dos anos 1990: Scheila Carvalho e Sheila Mello, as dançarinas do grupo É o Tchan!.

A segunda eliminada do reality foi a personagem Carminha e para a surpresa dos jurados e do público, a jornalista Sandra Annenberg estava homenageando à vilã de 'Avenida Brasil'. A terceira eliminada foi atriz Cacau Protásio, que estava com a personagem Dona Lurdes, da novela 'Amor de Mãe'.

O quarto eliminado foi o personagem Bruno Mezenga, interpretado pelo cantor Marcos, da dupla com Belutti. O quinto a deixar a competição foi o Vlad, o vampiro mais famoso do Brasil. Após tirar a máscara, foi revelado que quem estava por baixo dela era Carmo Dalla Vecchia.

