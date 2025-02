The Masked Singer: Jade, Catarina e Petruchio são desmascarados

Quem é você? No episódio do The Masked Singer Brasil, da Globo, deste domingo, 23, três personagens foram desmascarados. Saiba quem fez Jade, Catarina e Petruchio

Neste domingo, 23, três personagens foram desmascarados no programa The Masked Singer Brasil, da Globo: Jade, da novela O Clone, e o casal Catarina e Petruchio, da novela O Cravo e a Rosa . Saiba quem estava por trás das fantasias:

No programa, a personagem Jade tirou a máscara e revelou que era interpretada pela apresentadora Maria Beltrão, do programa É De Casa. Logo depois, os personagens Catarina e Petruchio também foram desmascarados e revelaram que era vividos pelos cantores Maria Cecília e Rodolfo, que formam uma dupla sertaneja e são casados na vida real .

Nas redes sociais, Maria Beltrão mostrou fotos dos bastidores do programa e falou sobre a experiência de ser a personagem Jade no palco. "Que aventura foi viver a Jade no @maskedsingerbr. Que honra ter vivido a inesquecível personagem de @giovannaantonelli em o Clone! Que prestígio ser desmascarada com a incrível dupla @mariaceciliaerodolfo. Foram mais de dois meses de muita preparação, mistério e um turbilhão de emoções. Cantar, dançar, interpretar dentro de uma fantasia e… guardar segredo. (Não sei o que foi mais difícil) Só sei que cada segundo valeu a pena. Me joguei de corpo e alma e me diverti como nunca! Amei conhecer tantas pessoas maravihosas, mas guardo com carinho especial no meu potinho de gratidão a @naahbancalero , minha guardiã (é assim que chamam quem cuida da gente em cada passo dessa desafiadora caminhada). Nathalia, obrigada por não ter largado minha mão. Estou feliz demais por ter feito parte dessa temporada incrível", disse ela.

Porém, o post de Maria Beltrão deu o que falar na internet por causa de uma suposta 'gafe'. Isso porque, neste domingo, o programa The Masked Singer Brasil foi exibido no Rio de Janeiro antes do horário normal por causa do jogo de futebol. A região vai acompanhar uma partida que outros estados não vão assistir. Assim, os cariocas ficaram sabendo do resultado do The Masked antes do restante do Brasil. Por isso, muitos telespectadores descobriram os desmascarados do dia antes do programa ir ao ar em sua região.

Maria Cecilia, Maria Beltrão e Rodolfo - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Beltrão (@beltraomaria)

Leia também:The Masked Singer: Bruno Mezenga é desmascarado! Saiba quem é