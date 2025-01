Quem é a Dona Lurdes? Personagem é desmascarada no The Masked Singer

Quem é você? Jurados escolhem Dona Lurdes para tirar a máscara no programa The Masked Singer. Saiba quem é a artista

A personagem Dona Lurdes foi a desmascarada na rodada do The Masked Singer Brasil, da Globo. Na tarde deste domingo, 26, o público descobriu quem é a artista por trás da personagem da novela Amor de Mãe.

No programa, a personagem Dona Lurdes tirou a máscara e revelou que era interpretada pela atriz Cacau Protásio. Ela surpreendeu os jurados, que não sabiam que ela cantava e ficaram encantados. Inclusive, ela disse que é fã de Belo, que é um dos jurados da atração.

Ao ser questionada sobre como foi participar do programa, ela disse: "É loucura, é muita loucura você dançar com uma fantasia. Às vezes você não consegue enxergar muita coisa, mas é uma experiência única e maravilhosa. Vale a pena a gente se jogar e se entregar”.

Eliana e Cacau Protásio no The Masked Singer Brasil - Foto: Globo

Tony Ramos celebra o posto de jurado no The Masked Singer Brasil

O ator Tony Ramos tem uma longa carreira na teledramaturgia brasileira e vive uma experiência inédita ao ser jurado do The Masked Singer Brasil, da Globo. Em entrevista exclusiva, ele contou sobre a alegria de participar de uma atração de sucesso e em uma data especial para a emissora de TV.

O astro contou que o que mais o fascinou no convite para integrar o time do The Masked Singer foi o fato da temporada ser uma homenagem para as novelas da Globo na celebração dos 60 anos do canal. "Eu já conhecia o formato, claro, já tinha visto várias vezes. Já conhecia a dinâmica, o ineditismo; já tinha visto o game, o show, a adivinhação. Tudo isso acho muito interessante, mas o que mais me fascina são os personagens da teledramaturgia da TV Globo em pleno aniversário de 60 anos da emissora. Isso para mim é algo decisivo na minha participação. Achei interessante eu que tanta coisa fiz na empresa, até apresentar programas, participar do ‘The Masked Singer’. É algo novo para mim, como vem sendo", disse ele.

Inclusive, ele comentou sobre já conhecer o clima familiar da atração antes de integrar o time de jurados. "É um programa de domingo, então quantas vezes eu vi minha família assistindo; a TV ligada ali na sala. E por mais que fosse domingo e eu estivesse batendo papo, jogando conversa fora ou tomando sol, essas coisas que fazemos aos domingos com a família, vi minha nora assistindo muitas, ou a minha sogra, e a minha curiosidade sempre foi despertada. ‘Peraí, deixa eu ver se adivinho!’, sabe? Essas coisas", afirmou.

E falando em adivinhar os mascarados, Tony Ramos tem sua tática. "Minha única tática é prestar atenção ao timbre vocal quando cantam, e tento por ali descobrir alguma coisa, e obviamente nas dicas embutidas nas pré-entrevistas de cada participante; aquele papo com a Kenya e com a Eliana, antes de começarem a cantar. Mas precisa tomar cuidado, porque além de dicas podem vir algumas pegadinhas", declarou.

Leia também:Carminha é desmascarada no 'The Masked Singer Brasil'; saiba quem é!