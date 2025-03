Ex-BBB Bil Araújo se casa com Adriana Yanca em cerimônia religiosa

Casamento do ex-BBB Bil Araújo com Adriana Yanca conta com a presença de ex-BBBs entre os convidados. Veja como foi

O ex-BBB Bil Araújo já é um homem casado! Nesta quarta-feira, 26, ele oficializou sua união com a cirurgiã-dentista Adriana Yanca em cerimônia discreta e romântica.

Os dois se casaram no civil em um cartório e também celebraram a união com uma cerimônia religiosa com a presença de amigos e familiares. Inclusive, entre os convidados, eles contaram com a presença de ex-BBBs, como Thais Braz e Sarah Andrade.

Nas redes sociais, Bil mostrou uma foto com a noiva no carro após o casamento e celebrou: “Oficialmente casados, na presença de Deus”.

Por sua vez, a noiva relembrou a história de amor deles em um post apenas um dia do casamento. "É impressionante pensar que, no nosso primeiro encontro, eu te disse que você era o homem da minha vida, e você me respondeu: ‘Você está doida, mulher’. Eu apenas te disse que sentia algo. Sei que era Deus falando comigo, dizendo que os planos Dele são maiores que os nossos. No fundo, sempre soube que seria você. Você trouxe luz à minha vida, me ensinou o que é o amor e o que significa ser feliz, me mostrando o que eu posso e mereço viver. Você é o homem mais íntegro, honesto, leal e respeitoso. Sempre me levanta e me estende a mão nos momentos difíceis, me dá forças nos dias de fraqueza. Você me ensinou a amar e a ser amada. Sou loucamente apaixonada por você, amo você e amo a família que estamos construindo. Eu prometo te honrar, te respeitar e continuar te fazendo o homem mais feliz deste mundo. Que Deus continue nos iluminando, guardando e blindando o nosso amor", disse ela.

Veja momentos do casamento deles:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por INFOS ARCREBIANO ARAÚJO 🐺 (@arcrebianoinfos)

Casamento de Bil Araújo e Adriana Yanca - Foto: Reprodução / Instagram

