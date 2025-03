Nazaré Tedesco é desmascarada no The Masked Singer Brasil

A personagem Nazaré Tedesco, da novela 'Senhora do Destino', foi desmascarada no The Masked Singer após o juri salvar Sol, Tieta e Candinho

O The Masked Singer Brasil deste domingo, 2, que homenageia as mulheres, contou com a presença da cantora Fafá de Belém na bancada de jurados ao lado de Sabrina Sato, Tata Werneck, Belo e Tony Ramos.

A dinâmica do oitavo episódio foi um pouco diferente. Os oito personagens que seguem na disputa se encontram em quatro combates, e a plateia vota a cada rodada. Entre os quatro que ficam na berlinda, o júri salva três e uma fantasia é desmascarada.

O primeiro combate foi entre Odete Roitman e Nazaré Tedesco. O segundo foi Penha e Sol. Já terceiro foi entre Foguinho e Tieta. Candinho e Juma fizeram o quarto combate. A plateia salvou: Nazaré, Penha, Foguinho e Juma, já os jurados escolheram salvar: Sol, Tieta e Candinho.

Com isso, Nazaré Tedesco foi desmascarada. Os jurados acabaram acertando o palpite, Nany People era a artista interpretando a personagem da novela 'Senhora do Destino'. "Estou muito emocionada e agradecida. Hoje pude cantar na televisão. O seu sonho é viável, é possível, porque têm pessoas, como Fafá, que permitem que você seja quem você é", celebrou a famosa.

Quais personagens já foram desmascarados no The Masked Singer?

As personagens Ruth e Raquel, da novela 'Mulheres de Areia' (1993), foram as primeiras desmascaradas do reality Rhe Masked Singer Brasil. As fantasias abrigavam dois ícones dos anos 1990: Scheila Carvalho e Sheila Mello, as dançarinas do grupo É o Tchan!.

Depois foi a vez do público conhecer quem era a personagem Carminha e para a surpresa dos jurados e do público, a jornalista Sandra Annenberg estava homenageando à vilã de 'Avenida Brasil'. A terceira eliminada foi atriz Cacau Protásio, que estava com a personagem Dona Lurdes, da novela 'Amor de Mãe'.

Bruno Mezenga, interpretado pelo cantor Marcos, da dupla com Belutti, foi o quarto eliminado. O quinto personagem a deixar a competição foi o vampiro Vlad, o ator Carmo Dalla Vecchia. O ator Paulo Lessa, fantasiado de Jesuíno, da novela 'Cordel Encantado', foi o sexto desmascarado. Já no dia 23 de fevereiro, três personagens foram desmascarados no programa The Masked Singer Brasil: Jade, da novela 'O Clone', interpretado pela apresentadora Maria Beltrão, e o casal Catarina e Petruchio, da novela 'O Cravo e a Rosa', os cantores Maria Cecília e Rodolfo.

