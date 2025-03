Mariana Ximenes renova seu contrato com a Globo por um prazo longo

Ao que tudo indica, ainda veremos muito a Mariana Ximenes nas telinhas, já que a atriz renovou o seu contrato com a Rede Globo

Ao que tudo indica, ainda veremos muito a Mariana Ximenes na telinha da Globo, isso porque a atriz renovou seu contrato com a emissora por um prazo longo. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

Recentemente, a famosa terminou as gravações de Mania de Você, novela que chega ao fim na próxima sexta-feira, 28. Na trama, Mariana interpreta a ambiciosa Isis.

A primeira novela que Mariana Ximenes fez na Rede Globo foi Andando Nas Nuvens, lançada em 1999.

Como manter a boa forma?

A atriz Mariana Ximenes foi a convidada do programa Mais Você desta terça-feira, 25. Durante o papo com a apresentadora Ana Maria Braga, ela comentou sobre a farta mesa de café da manhã e revelou detalhes de sua dieta e rotina de exercícios para manter a boa forma.

"Estou vendo esse café aqui, maravilhoso, mas não é sempre que eu posso comer um aipim, um cuscuz. Eu realmente fiz um programa de regime focado na saúde, intensifiquei os exercícios físicos e aprendi finalmente a meditar, depois de muito tempo", relatou.

A artista contou ainda que intensificou algumas práticas. "Sigo conselhos médicos sobre suplementos, tratamentos dermatológicos não invasivos, sempre focados na prevenção. É pelo conforto, pelo bem-estar, é um conjunto de atividades", detalhou.

A atriz também comentou sobre a rotina ao lado do namorado, Thiago Cordeiro, com quem está há um ano, e contou que ele a incentiva a manter o estilo de vida fitness. "Não tenho rotina. O Thiago me coloca mais rotina, porque ele tem. Ontem acordei 5h15, porque toda segunda-feira a gente faz yoga 5h30 até às 7h", disse.

Durante o programa, a atriz ainda afirmou que não pode revelar nenhum detalhe sobre o desfecho de sua personagem em Mania de Você, novela exibida pela Rede Globo.

